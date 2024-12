Sound Isidro 2025 anuncia a Israel B, Jarfaiter, Figa Flawas…

Israel B, Jarfaiter, Figa Flawas, PUP, Delafé y las flores azules, Ultralágrima o la artista revelación LaBlackie se encuentran entre los nuevos artistas confirmados en el cartel de Sound Isidro, que se celebra entre abril y junio de 2025, como siempre, en prácticamente todas las salas de conciertos del circuito madrileño.

En total, más de 40 nombres se incorporan a la programación de Sound Isidro, entre ellos, también, los de El Búho, Vic Mirallas, Roy Borland, Baywaves, Salvar Doñana, Svetlana o joseluis.

- Publicidad -

El cartel se empezó a desvelar hace semanas, y ya se conocía la presencia en él de Los Punsetes, Osees, Joe Crepúsculo, Leo Rizzi, Vera Fauna, The Murder Capital, John Pollon, Bon Calso, El Nido, Yawners, Skeggs y Pablo Und Destruktion. A continuación adjuntamos todas las fechas confirmadas:

Abril

Jueves 3 de abril: Israel B @ La Riviera

Jueves 3 de abril: Bon Calso @ Sala BUT

Jueves 3 de abril: Vera Fauna @ Copérnico

Viernes 4 de abril: Eva Sola @ El Sol

Viernes 4 de abril: Holy Youth @ El Sótano

Sábado 5 de abril: Roy Borland @ Sala Clamores

Jueves 10 de abril: Yawners @ El Sol

Jueves 10 de abril: YADAM @ El Juglar

Viernes 11 de abril: La Ludwig Band @ Sala Clamores

Viernes 11 de abril: Olaia Inziarte @ Cadavra

Sábado 12 de abril: Salvar Doñana @ Wurlitzer Ballroom

Jueves 24 de abril: Figa Flawas @ BUT

Jueves 24 de abril: MELIFLUO @ El Sol

Jueves 24 de abril: restinga + mateo @ Siroco

Viernes 25 de abril: el nido @ El Sol

Viernes 25 de abril: Chicharrón + Alarido @ Maravillas Club

Viernes 25 de abril: Delafé y las flores azules @ Shoko

Sábado 26 de abril: el momento incómodo + julia amor @ Café La Palma

Sábado 26 de abril: Los Punsetes @ La Riviera

- Publicidad -

Mayo

Viernes 2 de mayo: The Murder Capital @ Copérnico

Jueves 8 de mayo: Carolina Donati @ Maravillas Club

Jueves 8 de mayo: Svetlana @ El Sol

Viernes 9 de mayo: Boyanka Kostova @ Maravillas Club

Viernes 9 de mayo: CURRO @ Clamores

Viernes 9 de mayo: SUGUS @ El Sol

Sábado 10 de mayo: Suave @ El Sótano

Jueves 15 de mayo: Ven’nus @ Siroco

Viernes 16 de mayo: LaBlackie @ Sala Clamores

Viernes 16 de mayo: Skeggs @ The Bassement

Sábado 17 de mayo: EZEZEZ + el diablo de shanghai @ El Sol

Sábado 17 de mayo: Llevólu’l Sumiciu + Ferla Megía @ El Sótano

Sábado 17 de mayo: Ultralágrima @ Copérnico

Jueves 22 de mayo: Jarfaiter @ La Riviera

Jueves 22 de mayo: Pablo Und Destruktion @ Copérnico

Sábado 24 de mayo: Joe Crepúsculo @ Sala BUT

Sábado 24 de mayo: El Culto Casero @ Café La Palma

Domingo 25 de mayo: Osees @ La Riviera

Sábado 31 de mayo: Nap Eyes @ Maravillas Club

Junio

Jueves 5 de junio: Yeli Yeli @ Café La Palma

Sábado 7 de junio: John Pollõn @ Sala BUT

Miércoles 11 de junio: Baywaves @ El Sol

Jueves 12 de junio: Gia Fu @ Sala Clamores

Jueves 12 de junio: Leo Rizzi @ Sala BUT

Jueves 12 de junio: Raúl Querido @ El Juglar

Viernes 13 de junio: HEAL @ Sala Siroco

Sábado 14 de junio: Vic Mirallas @ Copérnico

Viernes 20 de junio: Ghouljaboy @ The Bassement Club

Viernes 20 de junio: joseluis @ El Sol

Sábado 21 de junio: El Búho @ Sala Villanos