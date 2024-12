Pulp firman con Rough Trade Records, apuntando a nuevo disco

Aunque ya había rumores de un nuevo disco, ahora Pulp han hecho saltar todas las alarmas. El legendario grupo británico ha firmado un nuevo contrato discográfico con Rough Trade Records, según han indicado en un breve comunicado de prensa.

La banda de Jarvis Cocker ha publicado en sus redes sociales que «se siente genial estar finalmente en el sello» después de 30 años en los que Rough Trade ha llevado la parte de management en el grupo: «¡Lo hicimos!», han escrito. Hasta ahora, Pulp estaban firmados con Island Records, filial de Universal Records.

Desde la reunión de Pulp en 2023, los británicos no han parado y, de hecho, ya tienen varios conciertos anunciados para 2025. Uno de ellos es como cabezas de cartel en Bilbao BBK Live.

La banda ha desvelado varias canciones nuevas en directo: ‘Farmer’s Market’, ‘Spike Island’, ‘My Sex’ y ‘You’ve Got To Have Love’. Han pasado 23 años desde el último disco de Pulp, ‘We Love Life’, lanzado en 2001. Si existe un momento perfecto para lanzar otro disco, es este.

