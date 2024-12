Manuel Carrasco en directo, top 5 en Discos España

La Navidad cada vez se nota más en las listas de éxitos españolas. En el top 5, ‘Todo Es Posible En Navidad’ de David Bisbal sube otro puesto hasta posicionarse en tercera posición y Quevedo recupera el número 1. Estos son los únicos cambio en la cima, a excepción de la incursión de Manuel Carrasco en el número 5 con su último LP en directo, ‘La Última Flecha’, grabado en el Estadio Santiago Bernabéu.

La mayor sorpresa del top 10 es el EP navideño de Sabrina Carpenter, ‘fruitcake’, en octava posición. Este fue lanzado al mercado en noviembre de 2023, pero ha ganado popularidad con el estreno del especial de Netflix ‘A Nonsense Christmas’. En él, la cantante de ‘Espresso’ rescata varios temas del EP y parece que en España ha calado fuerte.

Por otro lado, ROSÉ coloca ‘rosie’ en el número 14, Rosario consigue posicionarse en el número 20 con ‘Universo de Ley’ e Iván Ferreiro le sigue de cerca en el 22 con el directo en el Wizink Center de ‘Puede que Madrid sea una Trinchera Pop’. ALEZ y TWICE firman las dos últimas entradas en la primera mitad de la lista con ‘Vibra’ (#27) y ‘Strategy’ (#41), respectivamente.

Dua Lipa entra en el ranking en el número 66 gracias a ‘Live From The Royal Albert Hall’, Roxette en el 83 con la reedición de 30 aniversario de ‘Crash!Boom!Bang!’ y, por último, The Rolling Stones se cuelan en el número 96 gracias a ‘Welcome To Shepherds Bush’.