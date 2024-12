Mad Cool 2025 confirma a Olivia Rodrigo, Weezer, Alanis Morissette…

Mad Cool ha desvelado el cartel y las fechas de su próxima edición, que se celebrará del 10 al 12 de julio de 2025 en el mismo recinto del año pasado, el Iberdrola Music.

Olivia Rodrigo, Kings Of Leon, Noah Kahan, Gracie Abrams, Alanis Morissette, Weezer, Benson Boone, Justice, Iggy Pop, Thirty Seconds To Mars, Arde Bogotá, Residente, Glass Animals y St. Vincent son los headliners de esta próxima edición. Aunque los fans esperaban las confirmaciones de artistas como Katy Perry o Linkin Park, al final no se ha dado.

En la letra pequeña del cartel también encontramos nombres interesantes, tales como Finneas, Future Islands, Leon Bridges o TSHA. Junto a Arde Bogotá, Natalia Lacunza y Alcalá Norte completan la presencia nacional del cartel.

La venta general de entradas será el próximo lunes 23 de diciembre, a las 10h. Por otro lado, las preventas para clientes de Santander SMusic y socios Mad Cool estarán activas a partir de mañana, también a las 10h.