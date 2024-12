RFTW: Benidorm Fest, Katy Perry, Joe Crepúsculo…

Desde hoy 20 diciembre las 18 canciones participantes de Benidorm Fest pueden escucharse en las plataformas de streaming, y abren la playlist de novedades «Ready for the Weekend». Se les suman nuevos lanzamientos de Amaia, Katy Perry, Miley Cyrus, Joe Crepúsculo, Winona Oak, Soleá Morente, Luna Ki, TOLEDO o vangoura, en la foto.

El calendario de lanzamientos deja algunos estrenos a comentar, como la reedición del disco de Katy Perry, el álbum de Yerai Cortés o el recopilatorio de tracks producidos entre 2013 y 2016 de Aphex Twin. La reedición de ‘SOS‘ de SZA se ha retrasado al sábado porque SZA sigue trabajando en las mezclas.

Aunque el single doble de SZA ‘Drive / Crybaby’ ya se puede escuchar en Youtube, ninguno de los dos temas se ha lanzado en Spotify por el momento. En el caso de Miley Cyrus, su tema ‘Beautiful that Way’ forma parte de la banda sonora de ‘The Last Showgirl’, también disponible.

Entre los singles que se han puesto en circulación esta semana hay que hablar de los nuevos de Marsella, d4vd, TOLEDO, Burna Boy, Artemas o The Wombats. También, Lady Gaga ha dado salida a su versión de ‘Santa Claus is Coming to Town’.