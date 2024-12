La Élite / DIRECTOS AL INFIERNO

Todo lo que sube, baja. En el caso de La Élite, tan abajo como el infierno. Después del exitazo de ‘Nuevo punk’, Diosito (David Burgués) y Nil Roig han querido dejar claro que no tienen la vida resulta. Lo han hecho a través de ‘Escaleras Al Cielo’ y ‘DIRECTOS AL INFIERNO’, dos proyectos de 12 canciones cada uno que surgen de la misma sesión y que han sido lanzados -con 5 meses de diferencia- bajo el ala de su propio sello, DISCOS GELE.

Ellos nos contaban que las canciones del primero «son un poquito más melódicas y tienen cosas así como más pop». Desde luego, tiene un tono más celebratorio que el LP que nos ocupa, pero ‘DIRECTOS AL INFIERNO’ es igual de pegadizo y muestra la cara que mejor les sienta a La Élite, su hábitat natural: la mugre, la suciedad, la desesperación…

- Publicidad -

‘Historia Triste’ es un opener pegajoso como ninguno, con un estribillo digno de un estadio de fútbol, pero súper desolador a la vez. «Una mañana muy temprano / De tus sueños despertarás / No lo sabrás, ese es tu día / Vas a morir», grita Diosito. Es una hostia de nihilismo que hace que los momentos de humor, que no hay pocos, te pillen todavía más desprevenido.

Frases como «Nos ha avisado seguridad / Que quiere entrar el hijo de Marichalar» en ‘Fuera del Disco-Pub!’ o «Willy Bárcenas, no nos engañarás / Tu padre está en la logia, no en el Soto del Real» en ‘Illuminati Corp’ son impagables. En ‘Héroe Sin Capa’, un relajado riff de guitarra hace de preludio a uno de los temas más caóticos y lleno de perlitas del LP. Por desgracia, todos conocemos a alguien así: «Polo Aston Martin, pulsera de España / Si es tu tío, le tira hasta a tu hermana».

- Publicidad -

Las letras sobre noches interminables, excesos sin remedio o indiferencia ante la vida tampoco faltan en ninguno de los dos proyectos. El conjunto de 24 canciones es más de lo mismo, pero en el mejor sentido posible. Todo va a más. De esta forma, ‘Sangre Azul’ es el mejor ejemplo de evolución dentro del canon de La Élite, con una de las melodías vocales más inmediatas de su carrera.

El dúo de Tárrega también ha conseguido compensar la carencia de novedad con colaboraciones fuera de su zona de confort. El resultado son algunas de sus mejores canciones. En ‘Escaleras Al Cielo’ llamaron a Diego Ibáñez de Carolina Durante para su primer banger de pop, ‘Plan de Mierda’, y reclutaron a Mda, talento emergente de la escena hyperpop, para ‘Cucaracha Sexy’, convertido en uno de sus temas más queridos.

Lo mismo en ‘DIRECTOS AL INFIERNO’. ‘Cruz Invertida’ es probablemente lo mejor del disco. ¿Quién diría que Rojuu pegaría tan bien en una base de La Élite? Por algo Diosito le describió como «un puto genio». Las referencias satánicas son la guinda del pastel: «Joder, me han salido cuernos / Joder, y una barba de chivo».

Por lo que nos comentaron, David y Nil no tienen miedo a seguir experimentando, aunque no entiendan una mierda por el camino: «Nos gustaría colaborar con Viagra Boys, Amyl and The Sniffers… Molaría algo así como guiri, que haya esa frontera de la lengua me parece algo muy interesante», contó Diosito. Nosotros, a tope con ello.