La Élite: «Todo el mundo cree que somos anti todo y nos encanta Amaral»

David Burgués (Diosito) y Nil Roig son La Élite. Dos amigos de la infancia en Tárrega, un pueblo de Lleida, reconvertidos en abanderados del electropunk en España. O como ellos prefieren llamarlo, ‘Nuevo punk’.

Desde el lanzamiento de su debut a finales de 2022, ambos han recorrido el país dando los conciertos más divertidos e irreverentes mientras preparaban sus siguientes lanzamientos: ‘Escaleras Al Cielo’ y ‘Directos Al Infierno’, dos proyectos hermanados que surgen de una misma tanda de 24 canciones. Más melodías, más colaboraciones inesperadas (Diego Ibáñez, Rojuu…), pero la misma esencia: viva la vida de 1 euro.

Hablamos con La Élite el día previo a su debut en La Riviera, como parte de ‘La Mili Tour’, sobre su devoción por Amaral, los masones, apellidarse Burgués haciendo punk y la paz mundial.

Tengo una buena anécdota para romper el hielo. Estuve cubriendo el SanSan a principios de año y, como os había visto otras veces y nunca había escrito sobre vosotros, pues fui a vuestro concierto. Estaba pasándolo genial con los pogos y de repente oigo que decís: «Quien haya ido al concierto de Amaral, que se pire». Estaba con más gente y me confirmaron que habían oído eso mismo. Me hizo gracia, la verdad, y lo puse en la crónica.

Nil: De decir «quien no haya ido» a «quien haya ido», hay una palabra.

Diosito: Claro, es una ínfima diferencia.

N: Es un ginebra limón más de la cuenta de los que bebes tú.

Al día siguiente, vuestro mánager nos llamó y nos contó que vosotros dijisteis lo contrario, y que estabais bastante enfadados porque os flipa Amaral.

N: Él estaba muy enfadado.

D: Sí, porque por cualquier otro artista me daría igual, pero por Amaral no.

N: Si es que después la fuimos a saludar porque la queríamos conocer.

D: Fua, fua… qué risa.

N: Estábamos nosotros allí como unos muñecos esperando a que terminase de hablar con no sé quién.

D: Cada vez que ella decía algo, nosotros nos reíamos: «jojojojo».

N: De repente, nos toma un poquito de atención. Le decimos: «Nada, que nos ha encantado tu concierto». Y nos dice: «Vale, muy bien, gracias». Y nosotros: «…».

D: No podíamos decir ninguna palabra. Nos quedamos en blanco completamente, con la risita tonta.

¿Y Amaral os conocía?

N: No, ni de coña.

D: No, pero igual sí, porque una vez me di cuenta de que, igual ya no, pero vi que nos siguió en Instagram. Lo cual fue muy, muy emocionante. Voy a comprobarlo.

N: Hostia, igual como no le hicimos follow back ya no nos quiere hablar.

D: Ah, mira, ahora se entiende todo.

Lo de Amaral también fue un prejuicio, porque para mí tuvo sentido que dijeseis eso. Como que os podía pegar. No sé si os pasa mucho eso.

N: Sí, sí. Todo el mundo cree que somos anti todo y nos encanta la música. A ver, hay otros grupos, que si estamos hablando de La La Land y todas estas cosas…

D: Ya, no nos va mucho eso.

¿Querías decir La La Love You?

N: Claro, eso. Sin más.

D: Bueno, yo tengo que decir que Amaral no nos sigue ya. Le vamos a tirar un follow.

Vuestros directos son unas risas. En Tomavistas os vi abrir todo el foso para pedir un mechero, teníais pistolas de agua con cerveza… ¿Improvisáis lo que vais a hacer en cada concierto?

D: Esa fue divertida, sí.

N: Tenemos una parte preparada de show, pero hasta el mismo día no sabemos qué va a pasar.

D: Por ejemplo, puede ser que esté preparado decir en un momento dado que se abra el público, pero no sabemos cómo será la intervención real. Depende de la energía.

¿Hacéis algo especial antes de salir?

D: ¿Sinceramente? Pues mira, hacemos «drinki drinki» y «clu clu».

N: Pero eso no se puede contar tampoco (risas).

Lanzasteis ‘Directos al Infierno’ en Halloween, que contrasta con ‘Escaleras Al Cielo’. ¿Asumo que hicisteis los dos al mismo tiempo?

N: Sí, correcto. Eres la única persona que lo ha dicho. Ya sabes tú más que nosotros. Ya podemos terminar la entrevista.

D: Esto va a quedar bien, sí (risas).

¿Por qué no pusisteis las 24 canciones en el mismo disco?

N: David dijo de hacer 24 canciones porque era 2024. 2024, 24 canciones. Una cosa de personas listas.

D: Y a partir de ahí, tomárselo muy en serio.

N: Decidimos hacerlo con dos bloques, porque si te haces un álbum de 24 temas y sacas cuatro singles, los otros 20 temas no se los va a escuchar ni el tato. Igual tú sí, pero luego hay otra peña que nos sigue que no. Creímos que esta era buena opción. Aparte, le damos un poquito de historia también y está graciosa.

¿Por qué cielo e infierno?

N: Salió así random porque teníamos temas como muy poperos. Después del anterior disco empezamos a subir y se hizo como una burbuja allí que era graciosa. En plan, ‘Escaleras al Cielo’, que flipados, ya lo tienen todo hecho. Y realmente no.

¿Pusisteis los temas en cada disco al azar o hubo un criterio?

N: Los del primer disco son un poquito más melódicos y tienen cosas así como más pop.

A mí me parecía al revés, como que en el segundo veo estribillos más melódicos. Como ‘Sangre azul’, ‘Historia triste’…

D: Es verdad que para que no fuese exactamente lo mismo también hemos intercalado cosas.

N: A ver, pensar no se nos da muy bien. Pero por ahí van los tiros. Nuestra intención era esa.

Si hubierais juntado las 24 sería como vuestro London Calling, pero es verdad que vuestra música en dosis pequeñas se disfruta mejor.

N: En general, también es una mayor excusa para hacer cosas, porque si en mayo hubiésemos sacado un álbum de 24 canciones, ahora no se acordaría nadie ya.

¿Vuestros fans son de escucharse los discos enteros?

N: No lo sabemos, no conocemos a nuestros fans.

D: Lo que sabemos es que es peña de puta madre.

N: Puede ser que sí, porque todos tienen más o menos los mismos streams.

¿Cómo surge escribir una canción sobre los illuminati?

D: Pues realmente la letra la empezaron Tetas Frías. Nos la mandaron y justamente la pregunta que acabas de hacer nos la hacíamos nosotros al principio. ¿Cómo escribimos sobre esto? También es un tema muy amplio, que cada uno puede interpretar y meter en el saco lo que uno quiera, así que ya jugamos con eso.

N: También ha sido un año en el que ha estado muy de moda la movida de los masones.

D: Exacto. Sobre todo, en la ultraderecha de podcast. Estaba pensando ahora con el rollo de los masones que, no sé si era Illojuan o uno de estos, que dijo que había una sala… en el Club Malasaña.

N: Abajo, la sala del piano. Es como privada. Se ve que le invitaron y salió a la semana siguiente en un stream en plan: ¡Me invitaron a un sitio que parecía de masones! ¡La masonería! ¡Fliparíais! ¡Y estaba Rojuu jugando en la Switch! (risas)

(A David) Seguro que te lo han dicho alguna vez, pero es irónico que tu apellido sea Burgués.

D: Sí, me lo dicen desde primero de la ESO, cuando me hice punky. La movida es que yo no puedo elegir mi apellido. No tiene mucho que ver con mi vida. Somos de una familia normal, muy normal, entonces, pues bueno, habría algún familiar medieval que se lo gastaría todo en vino. No nos ha dejado nada.

N: Esto es como los memes estos de los apellidos. El que se apellida Tejero. Y sale como una teja con patas o algo así.

D: Por ejemplo, un colega de mi clase en la uni se llamaba Franco de apellido y era super indepe. Y claro, cada vez que decían Quim Franco…

Cruz Invertida también es de las pop. Rojuu añade esa parte que raramente está en vuestros temas. ¿Cómo acabasteis juntos?

N: Ya nos gustaba el Rojuu de antes. Tenemos un conocido en común. No sé si se lo dijimos nosotros o él.

D: Fue mutuo, porque él también estaba preparando su disco y también le molaba hacer algo con nosotros. Nos juntamos un día en el estudio e hicimos las dos en una mañana. De verdad, Rojuu es un puto genio.

Todo el mundo dice eso de él.

D: Cuando estás con él, lo ves muy claro tío. Trabaja muy rápido, con ideas super claras, con unas referencias de la hostia… Fue muy guay estar con él.

¿Qué aprendisteis?

D: Pues que cuando haces colaboraciones puedes no beber cerveza en el estudio. Eso es lo principal.

¿Con quién más os gustaría colaborar?

D: Bueno, siempre hay gente. Molaría con Viagra Boys, con Amyl and The Sniffers… Molaría algo así como guiri, que haya esa frontera de la lengua me parece algo muy interesante.

N: O con Taburete.

Tenéis DISCOS GELE. Parece bastante apropiado que os hayáis hecho vuestro propio sello.

N: Sí, para hacer lo que queramos nosotros y no depender de nadie. Ahora que tenemos un poquito de dinero, no hace falta que un sello nos deje menos pasta para después quedarse mucha más. Es un poquito más de trabajo, pero tampoco mucho. Cuatro cosas que las puedes externalizar y ya.

D: También para apoyar a peña que nos mole. Desde nuestra posición, que ahora nos va un poco mejor y llegamos a más gente, pues podemos aportar algo.

N: Tampoco podemos hacer como de un sello que está 100% por ellos. Lo que hacemos son licencias de EPs y demás, y con la infraestructura que tenemos y conocemos, pues les ayudamos. Es un pequeño empujón.

Si hubieseis podido firmar con una major, ¿lo habríais hecho?

D: Es tan simple como que, si nos arregla literalmente la vida, pues mira, ¿por qué no? Eso sí, todo lo que no sea que nos solucione enteramente la vida, no lo haríamos. ¿Para qué nos serviría? Firmar con una major solo para ser un esclavo de ella creo que no le interesa a nadie.

N: Ya, de hecho, los tratos que nos habían ofrecido en otros sellos para sacar lo nuevo era o cero dinero de adelanto o hipotecar el grupo. Y los porcentajes que se quedaban eran muy altos. Aparte, que más allá de eso tiene mucho más sentido gestionárnoslo nosotros.

¿A quién mandaríais directo al infierno?

D: A toda la gente que puede pulsar un botón de bombas nucleares, ahora que estamos cerca de la III Guerra Mundial.

N: Hostia, ya ves. David está muy preocupado.

D: Estoy jodidísimo con esto.

N: Bueno, nos vamos al pueblo y ya está. ¿Quién va a ir a bombardear Tárrega?

¿Quién se merece una escalera al cielo?

D: Poca gente, ¿eh? O sea, o apuntamos a Miguel, nuestro mánager, o yo creo que nadie. O sea, sinceramente…

¿Amaral?

N: Amaral sí.

D: Venga, Amaral sí. Amaral se ha ganado el cielo ya.

Tenéis que acabar la entrevista con una declaración, podéis decir lo que queráis.

N: Gracias a toda la peña que vino a La Riviera y que se recupere la persona que se rompió la pierna.

D. Déjame pensar un momento.

N: Haz una declaración de paz mundial.

D: La Élite exigimos un beso inmediato como el que hay en Berlín, entre Biden, Putin y Kim Jong-un. ¿Vale? Y ya está.

N: Y que si quieren que vengan a un concierto nuestro y hacemos las paces entre todos en el camerino.

D: Con unos “drinki drinki”, en cinco minutos tenemos el mundo arreglado.