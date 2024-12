C. Tangana, de momento, ha dejado el sonido por la imagen. Sin embargo, ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’, además de ser un documental nominado al Goya, también es un disco. Raro sería que El Madrileño no metiese mano en el proyecto. Efectivamente, todas las canciones del sentido LP han sido coescritas por él y por Cortés. ‘LOS ALMENDROS’ es la Canción del Día.

La canción que da fin a la cinta es un caramelito de flamenco contemporáneo, con influencias del compás de bulerías. En esto es precisamente donde se nota el toque Tangana, experimentando con el género para seducir a un público más amplio.

Junto a Harto Rodríguez, Pucho también actúa de productor, pero las estrellas del tema son Yerai Cortés y La Tania, responsables de que ‘LOS ALMENDROS’ esté nominada a un Goya a Mejor canción original.

La dulce voz de la cantaora, que se aleja un poco de lo que solemos escuchar en el flamenco, narra una historia de amor poco probable. Dicen que «no es época de que florezcan los almendros», pero aun así lo hacen. Como en todo relato de este tipo, también hay dolor: «Cuando rio por fuera / Lloro por dentro». Pese a todo, triunfa el amor: «No paro de verte / Por dondequiera que miro / Me he enamorao / De unos ojitos negros que me han mirao».