Así pasaron la Navidad Dua Lipa, Madonna, Rosalía, Britney Spears…

La Navidad en que Beyoncé trabajó, sirvió y venció, otros artistas celebraron hitos en su vida. Britney Spears se ha reunido con sus dos hijos «después de dos años» y ha subido un vídeo de ella feliz al lado de uno de ellos. Dua Lipa, por su parte, se ha mostrado sonriente, en casa, pero llama la atención de su foto el pedazo de anillo que enseña en uno de sus dedos. Los tabloides británicos hablan ya de compromiso con su pareja, Callum Turner, pero de momento esta información es un rumor.

Tranquilas y sosegadas parecen haber sido las Navidades de Jennifer Lopez, que ha presumido de mansión, y de Madonna, que ha celebrado Navidad y Hanukkah a la vez. Más a gusto imposible ha estado Pedro Pascal bailando George Michael en un vídeo y, en otro, tomando el sol acompañado de un libro. Y ojo a la canción que suena de fondo, de Jessica Pratt.

Lisa seguro que se ha divertido mucho arrimándose al árbol de Navidad, haciendo como que es una bola de decoración más. Y ya ni se diga de Rosalía, que ni siquiera está en España, pues está pasando las fiestas -y huyendo del frío- en República Dominicana.

Mención aparte merece la celebración de Camila Cabello, que ha organizado un evento benéfico en Miami, ciudad en la que reside, para familias locales migrantes, por segundo año consecutivo.

Pedro Pascal dancing to George Michael in new video. pic.twitter.com/jwwwWVGeST

— Pop Crave (@PopCrave) December 25, 2024