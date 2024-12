RFTW: SAULT, Ice Spice, Miami Horror, Wisp…

Esta semana han sido escasas las novedades que se han lanzado en las plataformas de streaming. Algunos títulos se publican este finde, como el nuevo álbum de Myke Towers o el single ‘BEEEP’ de EARTH TO EMILY, pero varios títulos se han estrenado durante la semana navideña, como el nuevo disco de SAULT, el nuevo disco de los venezolanos Yorghaki y Alleh, actuales número 1 de singles en España; o el nuevo single de Bad Bunny, que anticipa su inminente álbum. También se ha puesto en circulación la reedición del debut de Ice Spice, ilustrada con la portada -¿portadón?- que veis en la imagen, diseñada por David LaChapelle. Otros sencillos disponibles ya en la playlist «Ready for the Weekend» son los de Miami Horror, Rex Orange County, St. Lucia, Miya Folick, Wisk o Jvel.