El nuevo single de Genia es un «10 sobre 10»

Genia es uno de los últimos fichajes del sello Def Jam Recordings. El éxito de Genia se ha cultivado -lo has adivinado- en TikTok, donde la joven cantante de Victorville, California, suma cerca de 200.000 seguidores. Como muchos otros, comenzó subiendo versiones a la plataforma y pronto dio el paso a publicar su propio material, respaldada por una discográfica multinacional.

Abiertamente influida por Rihanna y Beyoncé, Genia propone una recuperación del R&B que sonaba en las radiofórmulas estadounidenses a principios de siglo XXI. ‘Damage’, por ejemplo, es una producción uptempo que podrían haber grabado Pussycat Dolls. En una época obsesionada con el DIY y el bedroom-lo-que-sea, Genia vuelve a las grandes producciones de estudio.

- Publicidad -

En un contexto musical que premia la nostalgia, del que se benefician proyectos como el del trío británico FLO, también puede encontrar su hueco la rítmica ‘Gave’, otra de las canciones estrella de Genia, o la balada ‘Need U Tonite’ con Breez Kennedy, que te gustará si te gustaban las slow jams de Janet Jackson y Jennifer Lopez circa 2004-2005.

La comparación con Pussycat Dolls no es casual: el productor danés Jonas Jeberg, responsable de ‘I Hate this Part’ y de otros éxitos de Selena Gomez, Nicki Minaj o Fifth Harmony, se encuentra detrás de varias producciones de Genia. Entre ellas, la del pletórico nuevo single de la artista californiana, ’10 Out of 10′, la última Canción Del Día de 2024.

- Publicidad -

’10 Out of 10′ es una de esas producciones de R&B-pop hechas a prueba de balas de las que es capaz la industria estadounidense. Cierto es que usar efectos de disparos láser en una producción de R&B ya no es tan moderno como antes, pero, cuando tienes sobre la mesa un estribillo de «10 sobre 10», los elementos decorativos de la canción pasan a un segundo plano.