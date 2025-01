‘Mi camino’ no es un hit, pero sí un puntazo para Selena Gómez

‘El mal’ es la ganadora del Globo de Oro a Mejor Canción. Se trata de una de las composiciones de Camille -olvidada pero reivindicable artista francesa- para ese peliculón que es ‘Emilia Pérez’. Ha derrotado a temas de Lykke Li con Miley Cyrus; el inédito de Robbie Williams para ‘Better Man‘ o el tema de Nine Inch Nails para ‘Rivales’. También ha derrotado a ‘Mi camino’, el tema interpretado por Selena Gomez para la misma ‘Emilia Pérez’ y que hoy seleccionamos como Canción del Día.

Puede que el jurado de los Globos de Oro haya seleccionado ‘El mal’ porque, interpretado por Zoe Saldaña, es más relevante en la trama de ‘Emilia Pérez’. Es más oscuro y más «serio». Pero no podemos pasar por alto lo divertido que es este ‘Mi camino’ en el contexto de la carrera de Selena Gomez.

La artista, una de las más ricas del mundo gracias a sus productos de belleza, podría pasar la vida en una tumbona de una isla que se aventurase a comprar para pasar el rato, pero ha decidido involucrarse en esta inclasificable película que pulula entre la comedia, el drama y la acción. ‘Emilia Pérez’, entre otras cosas, es también un musical, en concreto uno de canciones imposibles, de melodías extrañas y letras más raras aún, compuestas en español por artistas franceses.

‘Mi camino’ es en ese contexto un tema de superación que entona el personaje de Selena Gómez sobre quererse a una misma, sobre «quererse así, toda». «Si me caigo en la barranca, es mi barranca», repite de manera inaudita. El tema co-escrito por Clément Ducol no renuncia a la valentía y el humor que inundan toda la película. «Cuando salgo mucho de fiesta / Cuando me porto como una perra» es parte de una letra tan cachonda como hecha en serio: «Quiero amar a la niña que no me dejaron ser» dice en un momento, para después añadir de manera desconcertante: «Quiero amar a la abuela en la que a lo mejor me voy a volver». Todo en un español muy raro, propio de su personaje que quiere volver a Estados Unidos con su hermana, pero vive rodeado de mexicanos.

‘Mi canción’ es la canción más escuchada de toda esta banda sonora, quizá solo porque la canta Selena Gomez. No la veréis entre sus temas más reproducidos ni la oiréis en ninguna radio, pero sin duda ha llevado su carrera a otro nivel. El del humor y el saber reírse de una misma.