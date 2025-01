Marina anticipa un disco «muy divertido»

Cuatro años después de su último disco, ‘Ancient Dreams in a Modern Land‘, Marina ha concedido una entrevista a Plastik Magazine. Aunque la entrevista no ha trascendido al completo, sí podemos leer una parte de ella online, y en ella la artista define cómo suena ese próximo disco en el que lleva trabajando 2 años.

Lo compara con su clásico ‘Electra Heart’, el que contenía sus grandes hits ‘Bubblegum Bitch’ y ‘Primadonna’, de la siguiente manera: «‘Electra heart’ fue la era original villana. Quizá. Mi próximo disco es muy juguetón y tiene un concepto guiado por un personaje principal, pero no en el mismo sentido que ‘Electra Heart'».

Continúa: «Se me hacía muy pesado tener que comprometerme con un personaje durante 2 años, no es donde estoy ahora mismo. Me gusta la libertad y la experimentación. Esta próxima era es muy divertida. Tiene una energía especial».

En estos 4 años, Marina no se ha prodigado nada: su último single subido a su perfil en plataformas de streaming es ‘Happy Loner’ del mencionado álbum de 2021. Desde entonces, ni remixes, ni colaboraciones. Nada.