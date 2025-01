Niña Pastori logra un viral en TikTok, casi a capella

En la que es la última lista oficial de 2024 y a la vez la primera de 2025, ‘Capaz (merengueton)‘ de los venezolanos Yorghaki y Alleh mantiene el número 1 de temas más populares en España. Karol G vuelve al puesto 2 con ‘Si antes te hubiera conocido‘ a pesar de ser nada menos que 8 veces platino, y eso fue antes de que Belén Esteban y Lalachús lo cantaran anoche en ‘La Revuelta’. ‘Gran Vía’ de Quevedo y Aitana baja al puesto 3.

El movimiento más importante de la semana es la subida del puesto 39 hasta el puesto 8 de ‘Mi Refe’ del colombiano Beéle y Ovy on the Drums, este último productor habitual de Karol G. Es la subida más fuerte de estos días e incluso figura por encima en la lista de la entrada de ‘Pitorro de coco’ de Bad Bunny en el número 11. Veremos qué ocurre la semana que viene tras el lanzamiento del nuevo disco de Benito, ‘Debí tirar más fotos‘. Pero echando un vistazo rápido a Spotify, es evidente que los dos singles de adelanto de este álbum de Bad Bunny no van a ser los más populares esta vez.



También entran lo nuevo de Bizarrap, esta vez con Luck Ra, en el número 25; y Myke Towers con Eladio Carrion en el puesto 50 con ‘Qué quieres de mí?’. Sin embargo, lo más llamativo es la llegada al puesto 57 de un tema de Niña Pastori. Se trata de un viral navideño de última hora con su trend en TikTok, ‘Palillos y panderos’.

Es extrañísimo ver a Niña Pastori en la lista de singles más populares del país, y más con un villancico justo cuando los temas navideños ya han desaparecido en gran medida del top 100, o están a punto de hacerlo (‘El burrito sabanero’ baja del 9 al 39, por poner un ejemplo). ‘Palillos y panderos’, cantada casi en su totalidad a capella, en plan coral (solo se identifica alguna pandereta), puede resistir alguna semana más, pues ahora mismo aún bordea el top 100 en Spotify, pero es difícil que aguante una tercera semana. Para ello, a alguien le tendría que apetecer escuchar un villancico un 15 de enero. Aun así, todo un mérito para una artista del recorrido de Niña Pastori. El disco que contiene ‘Palillos y panderos’, ‘Feliz Navidad’, baja esta semana al puesto 68, en su 8ª semana de vida, tras haber llegado al número 26. Para más datos, este tema a capella es el que cierra el disco.

La lista de entradas se completa con ‘Los depuro’ de Myke Towers en el puesto 72, la estupenda ‘Messy’ de Lola Young en el número 76 y ‘Every Breath You Take’ de The Police en el 98, en verdad una re-entrada en España, pues ya fue un hit por aquí allá por 1983. Llegó al top 2 por estos lares.