SPELLLING nos regala un «retrato de su corazón»

Muchos recordaréis a SPELLLING por el Disco Recomendado ‘The Turning Wheel‘, que, publicado en 2021, prometía encandilar a seguidores de Kate Bush; o por su minihit italo disco ‘Under the Sun‘, incluido en su álbum anterior, ‘Mazy Fly’ (2019).

En 2023, SPELLLING lanzó ‘Spellling & the Mystery School’, un disco de regrabaciones que incluye temas de sus tres anteriores trabajos.

SPELLLING se encuentra entre los artistas que están anunciado sus regresos para 2025. ‘Portrait of My Heart’, el nuevo álbum de la cantautora estadounidense, cuyo nombre de pila es Chrystia Cabral, se publica el 28 de marzo a través de Sacred Bones.

‘Portrait of My Heart’ propone una dirección musical «más energética», lo cual parece significar que se centrará en un estilo guitarrero o pop-rock. Ese es el sonido que presenta su primer adelanto, el corte titular, que elegimos como Canción Del Día para hoy jueves.

«No pinto nada aquí» es la frase que se repite sin parar en ‘Portrait of My Heart’ y que recuerda, inevitablemente, a ‘Creep’ de Radiohead. En ‘Portrait of My Heart’, Chrystia se encuentra «perdida» y «rota en la oscuridad» mientras el recuerdo de una persona «extraña» le atormenta. Para transmitir esta sensación de caos emocional, SPELLLING crea una borrasca instrumental a través de guitarras noise y teclados brumosos que evoca una sensación de amenaza y martirio.

SPELLLING ha buscado componer un álbum «atemporal». Para ello, se ha valido de la ayuda de Toro y Moi, que canta en ‘Mount Analogue’, o el guitarrista de Turnstile Pat McCrory, que toca en ‘Alibi’.