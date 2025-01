Aparcados los casos contra Diplo por distribuir «porno vengativo»

Rolling Stone informaba hace unos días de que Diplo y una de las mujeres que le ha denunciado por distribuir porno vengativo habían llegado a un acuerdo legal. Se trata del caso de Shelley Auguste, quien acusaba al productor de manipularla para enviarle contenido explícito y luego de compartir dichas fotos con terceros. También le acusó de eyacular en su interior sin su consentimiento.

A su vez, Diplo la denunció por acosarle a él y a su familia, al «no entender que se había acabado su relación», tras varios encuentros en 2019. En 2022 Diplo llegó a ganar un enfrentamiento según el cual ella tenía que pagarle un millón de dólares por no haber mantenido silencio público sobre el caso, como había pedido el tribunal. En concreto, Shelley Auguste se refirió a Diplo a través de letras de Rihanna y Taylor Swift, compartidas en redes sociales.

- Publicidad -

Ahora el abogado de Diplo Brian Elliot Turnauer ha asegurado que el juicio que se tenía que celebrar este lunes 13 de enero se ha cancelado porque ambos han llegado a un acuerdo extrajudicial que está «a días, no semanas, de ser firmado».

Por otro lado, otro caso similar, sobre distribución de «porno vengativo» no podrá salir adelante si la denunciante no revela su identidad. Se la conoce simplemente con el arquetipo del anonimato «Jane Doe». Como informa Billboard, un juez ha decidido no seguir adelante con el caso si ella no utiliza su nombre verdadero para denunciar. Ya hace 10 días había advertido que si la demandante no revelaba su identidad, no se seguiría adelante, y esta es la ratificación.