Katy Perry reflexiona sobre el odio que recibe; Lily Allen se disculpa

Durante las últimas semanas, Katy Perry ha sido una de las dianas de odio favoritas de Internet. Ya fuera por su viaje exprés al espacio de la mano de Jeff Bezos, por sus coreografías en el Lifetimes Tour o por, supuestamente, replicar la carrera de Miley Cyrus. Ahora, la cantante ha dejado una reflexión sobre todo esto en una publicación de un fan.

Katy Perry ha dejado su comentario en una publicación que trataba sobre su propia forma de lidiar con el odio a lo largo de su carrera: «Por favor, que sepáis que estoy bien. He hecho mucho trabajo para saber quién soy, lo que es real y lo que es importante para mí», comienza.

«Hace unos años, mi terapeuta me dijo algo que me cambió la vida, ‘nadie puede hacerte creer algo sobre ti que no te creas ya’, y si alguna vez tengo sentimientos sobre eso entonces es una opotunidad para investigar el sentimiento que hay debajo», continúa la cantante.

Perry menciona que cuando el «mundo online» la intenta convertir en una «piñata humana», se lo toma con templanza: «Les envío amor, porque sé que mucha gente está sufriendo de diferentes maneras e internet es prácticamente un vertedero para los inestables y los heridos».

Después de contar que ha eliminado la palabra «perfecto» de su vocabulario, Perry concluye su comunicado: «Estoy en un viaje humano jugando al juego de la vida con una gran audiencia y a veces me caigo pero… me levanto y continúo jugando el juego».

El mensaje de Katy Perry llega unos días después de que Lily Allen se arrepentiese públicamente de unos comentarios que hizo en su podcast sobre la cantante y su viaje al espacio, el cual Allen describió como «totalmente desfasado»: «No había ninguna necesidad de sacar su nombre, y se trataba de mi propia misoginia internalizada. No estoy de acuerdo con lo que hicieron, pero ella no fue la única que lo hizo. Era la más famosa y la que más divide a la gente», dijo en el mismo podcast.