El hermano de Miley critica a Katy Perry por copiar a su hermana

Trace Cyrus, uno de los cinco hermanos de Miley Cyrus, ha subido un vídeo a Instagram en el que critica directamente a Katy Perry y a su equipo por intentar copiar la carrera de su hermana. Para él, sin éxito.

El vídeo comienza sin rodeos, con Cyrus diciendo que «ya sabía que Katy Perry y su equipo eran patéticos cuando su carrera estaba empezando a morir». A continuación, este da una serie de argumentos para dar a entender que Perry ha copiado todos los pasos que ha dado Miley: «Estaban en plan, ella se cortó el pelo, rompió el Internet, todo el mundo flipó y se hizo rubia. Deberíamos hacer eso contigo, Katy», se burla el hermano de Cyrus.

Después de resaltar las supuestas similitudes físicas de Katy y Miley, Trace se centra en las decisiones musicales. Este empieza recordando el cambio que dio su hermana al colaborar con Wiz Khalifa, Juicy J o Mike Will Made-It en ’23’, y el supuesto intento de recrear esto por parte del equipo de Perry: «Te vamos a juntar con el grupo de moda, los Migos, y vas a a hacer exactamente lo mismo que Miley», haciendo referencia a la canción ‘Bon Appétit’.

«¿Sabéis qué? No funcionó una mierda. Luego intentaron algunas canciones de EDM porque el EDM está de moda… y no funcionó. Ahora vamos a enviarte al puto espacio… No funcionó. No está funcionando. Les está saliendo el tiro por la culata», concluye el hermano de Miley. Por el momento, no hay ninguna respuesta por parte de Perry o su equipo.