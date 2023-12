Diplo, de nuevo acusado de abusos por Shelly Auguste, responde

Diplo ha sido denunciado por una mujer que le acusa de distribuir fotos suyas desnuda, sin su consentimiento. Es lo que se conoce como «porno vengativo«. La mujer es Shelly Auguste, con quien lleva en litigios legales desde 2020. Como informa Pitchfork, Shelly Auguste ha acusado a Diplo -cuyo verdadero nombre es Thomas Wesley Penz- de «agresión sexual, violencia de género, intrusión intencional en asuntos privados, agresión, difamación, imposición intencional de angustia emocional y fraude».

Diplo ha negado siempre los hechos, y ha pedido -como ella- una orden de alejamiento. Su abogado Bryan J Freedman, ha declarado: «Durante más de 3 años, Shelly Auguste ha estado orquestando una campaña de difamación contra Wes, y esto es más de lo mismo. Ahora ha vuelto a hacerlo. Pero Wes se defenderá y, tal como lo ha hecho cada vez que la Sra. Auguste lo difamó, acosó y atacó, a él y a su familia, ganará”. Diplo la denunciaba también por acoso, invasión de su intimidad y distribución de materiales privados.

Según ella, ambos se conocieron a través de un privado de Twitter en 2014, cuando ella tenía 17 años y él 35. Se conocieron en persona en 2018 y tuvieron sexo en 2019. Según su relato, el sexo fue consensuado, pero no que él eyaculara dentro de ella ni que la grabara. Ahora le acusa de distribuir fotos suya desnuda, algo que el abogado de Diplo ha negado.

Por su parte, el abogado de Diplo ha acusado a Shelly Auguste de «acosar a Diplo y a su familia durante más de un año». Ambos llegaron a un acuerdo en 2021 para no menospreciarse mutuamente. En 2022, un juez determinó que Shelly se había saltado el acuerdo al referenciar públicamente a Diplo, lo que le valió a este una indemnización de más de 1 millón de dólares. Entre esas violaciones del acuerdo figuraban un retuit de Rihanna («nunca subestimes la habilidad de un hombre para hacerte sentir culpable por sus errores») y una letra de Taylor Swift (“I don’t regret it one bit, ’cause he had it coming»).

La nueva denuncia viene de que una mujer habría contactado a Shelly Auguste por Instagram indicándole que había recibido 6 fotos de ella desnuda. Según Auguste, las habría distrubuido Diplo como forma de «vengarse de ella».