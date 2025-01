La Biblia de shego es un ‘Curso Avanzado de Perra’

shego presentan el cuarto single de su próximo disco con una declaración de intenciones: «Hoy me he levantado y he elegido violencia». ‘Curso Avanzado de Perra’ es el último adelanto de ‘No lo volveré a hacer’, disponible el próximo 6 de febrero.

Maite, Raquel y Charlotte se inspiran en el poemario homónimo de la escritora Carolina Otero Belmar para crear un tema que abraza todo lo que nos hace imperfectos y, a la vez, humanos. Entre el indie, en su inquietante estribillo a tres voces, y el punk, en sus afilados versos, ‘Curso Avanzado de Perra’ se ríe de la rectitud: «Ni miedo, ni vergüenza, ni culpa, ni dinero en el banco / La culpa es de tus padres, del colegio, del Estado español».

El tema también viene con su propio decálogo. El undécimo mandamiento está en la propia letra: «Nada va a dolerte / Nadie te va a destruir». Estas son las reglas para ser fiel a la orden de shego:

1. Te amarás a ti misma sobre todas las cosas.

2. “Me cago en Dios” estará en tu vocabulario de forma mandatoria.

3. Santificarás “La Fiesta”.

4. La culpa siempre será de tu padre y de tu madre.

5. No Matarás (o sí).

6. Te creerás invencible a pesar de que no aguanta ni Dios.

7. Robarás a las multinacionales y apoyarás el comercio local.

8. Mentirás siempre que sea necesario.

9. No querás follar o solo querrás follar o te querrás ir.

10. Dirás que no lo volverás hacer (pero lo harás otra vez).

Además de ‘Curso Avanzado de Perra’, ‘La fiesta’, ‘arghHhh!’ y ‘Aunque duela’ tampoco faltarán en el tour Girando por Salas de shego:

22 de febrero – CASTELLÓN – Sala La Bohemia

15 de marzo – TOLEDO – Sala Círculo de Arte

5 de abril – GRANADA – Escenario Aliatar

12 de abril – VALLADOLID – Sala Cientocero

25 de abril – SALAMANCA – Sala La Chica de Ayer

9 de mayo – ALMERÍA – Sala Berlín Social Club

23 de mayo – BILBAO – Sala Santana 27

Al margen de GPS, shego están listas para recorrerse España con decenas de fechas. Puedes consultarlas en su Instagram.