Ela Minus / DÍA

Ela Minus ha gestado su segundo álbum en un periodo inmediatamente pospandémico. Esos tiempos de incertidumbre y desesperanza impregnaron ‘DÍA’, un trabajo donde la artista colombiana mira hacia dentro en busca de su propia verdad. Tras haber pasado por una frustrante crisis creativa, llegó un momento en el que creía tener el disco finalizado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las letras eran demasiado distantes, por lo que volvió a sentarse a reescribirlas hasta lograr que reflejaran con mayor concisión su personalidad y el momento vital en el que se encontraba.

El álbum comienza con ‘ABRIR MONTE’, una sugerente pieza electrónica de 5 minutos en la que se puede apreciar una voluntad de empezar de cero. Un nuevo amanecer se alza lento pero constante ante el oyente con una fuerza cegadora. Con sonidos centelleantes y una misteriosa línea de sintetizador, el camino se va esclareciendo con la aparición de elementos que emulan los sonidos de la naturaleza, sobre un beat que va progresivamente energizándose.

Como si este fuera un río, su corriente desemboca en ‘BROKEN’, un mar burbujeante de house progresivo. “I’ve been a fool, acting all cool and now I’m broken” [He sido una tonta, actuando como si no pasara nada y ahora estoy destrozada] confiesa Minus en su adictivo estribillo. Una frase simple, quizá hasta naíf sacada de contexto, que funciona como lamento de los errores del pasado, pero también como aceptación de ellos para salir adelante.

El electropop oscuro de ‘IDOLS’ se relaciona directamente con esto plasmando una imagen sangrienta. La narradora recibe un golpe en la cara que le hace perder el conocimiento por unos segundos. Cuando despierta, lo primero que ve es gente a su alrededor riéndose. Ella no puede defenderse, acepta el golpe y continúa su camino. La metáfora es clara: a veces los momentos más dolorosos nos sirven para aprender una lección sobre nosotros mismos.

El álbum entero se mueve en esos términos, reincidiendo en la idea de que aunque atravesemos situaciones difíciles, las respuestas siempre están primero en nuestro interior antes que en nadie más. El perfecto resumen de esto llega de la mano de uno de los beats más contagiosos del proyecto: en ‘UPWARDS’, Minus canta “I’d love to save you but you’ve got to save yourself / I’d love to save you but I’ve got to save myself first” [Me encantaría salvarte pero tienes que salvarte tú / Me encantaría salvarte pero tengo que salvarme a mí primero].

Cada canción de ‘DIA’ está plagada de multitud de elementos emitidos por una gran variedad sintetizadores creados por la propia artista, que transitan tanto por zonas industriales (la excelente ‘ONWARDS’) como por paisajes bucólicos (‘ABRIR MONTE’). Sea cual sea el caso, todo siempre parece estar ambientado en un mundo al borde del apocalipsis. El sonido futurista y los desamparados versos sobre el final de los tiempos no impiden al álbum encontrar momentos de pura euforia. Con una mezcla explosiva entre techno y pop, temas como ‘QQQQ’, nos llevan directamente a la pista de baile -o más bien a una rave clandestina- y nos invitan a bailar como si el mundo fuera a acabarse. ‘I WANT TO BE BETTER’ recicla la onomatopeya de esa canción, añadiéndola a su recargada producción y logrando un efecto irresistible.

El atardecer llega con ‘COMBAT’, una de las composiciones más bellas que ha firmado la artista. Comienza como una épica aventura ambient y termina convertida en un poderoso himno de autoafirmación. Por primera vez en todo el álbum, Ela Minus habla en plural con un precioso mensaje que incita a romper jaulas y tumbar paredes. A no parar hasta quemarlo todo.