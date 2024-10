Ela Minus busca la euforia con el corazón «roto»

Ela Minus, la cantante y productora de Colombia a la que conocimos por sus pepinazos de pop-tecno ‘megapunk’ o ‘el cielo no es de nadie’, incluidos en su disco de debut, ‘acts of rebellion‘ (2020), vuelve con su segundo trabajo largo. ‘Dia’ se pone a la venta el 17 de enero e incluye el adelanto ‘Combat’, así como el nuevo single que se ha puesto en circulación.

‘Broken’ es de inmediato una de las mejores producciones de Ela Minus. Entregada a la euforia tecno por la que se ha dado a conocer, ‘Broken’ se eleva impulsada por una melodía pletórica y una producción que sabe ir de menos a más. Es la Canción Del Día de hoy.

Si alguna vez Ela Minus fue comparada con Björk, en ‘Broken’ esa similitud se hace realidad en su intro puntillista. Después, cuando la canción despega, recuerda a ‘Hyperballad’… aunque en realidad parece el house progresivo de Underworld la influencia directa. A Ela Minus también le interesa visitar ese mundo futurista, lleno de posibilidad… aunque la letra la halle con el corazón «roto».

Es una historia de (des)amor que inspira a Ela Minus a «escribir melodías» para cantar su «tristeza». Son palabras citadas de la letra. Ela lleva tiempo «fingiendo», engañándose a sí misma, ignorando sus propios sentimientos. Pero ya no puede más. En el estribillo, se desahoga chutando la melodía al aire como si fuera un cohete, liberando sus emociones.

Dia:

01 Abrir Monte

02 Broken

03 Idols

04 IDK

05 QQQQ

06 I Want to Be Better

07 Onwards

08 And

09 Upwards

10 Combat