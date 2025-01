El improbable beef entre Nia y Ana Obregón

Una entrevista con Nia del año pasado, en el podcast Aquí hay kimchi, ha circulado estos días por las redes, apuntando a un beef con Ana Obregón. Al parecer, cuando ambas preparaban las Campanadas de RTVE de 2022, una desde Madrid y la otra desde Canarias, tenían que grabar un spot juntas para la televisión pública que no fue nada bien.

Como informa Vertele, Ana Obregón habría hecho llorar a la ganadora de Operación Triunfo 2020. Esta, durante el pasado mes de octubre, ya se había referido a un incidente «con una señora conocida del mundo de la televisión», pero en aquel momento no reveló quién, por lo que no trascendió más.

Dijo entonces sin desvelar de quién se trataba: “Me trató muy mal y paré de rodar. Me fui llorando. La dejé a ella sola porque quería su momento. Me marché y, cuando se fue, salí a grabar yo”. Especificó: “Me hizo salir de mi lugar de trabajo porque me hizo comentarios muy feos. Me hubiera gustado insultarla y decirle que necesita ayuda psicológica (…) Si no salgo en el anuncio es porque esa señora me hizo la vida imposible”.

Estas declaraciones de octubre han vuelto a salir a la palestra por otras de Roberto Herrera en las que decía que Obregón no se había sentido cómoda con el hecho de tener que compartir plano «con una chica joven y guapa». Ahora, Nia no ha querido decir nada más sobre el incidente, pero Ana Obregón sí.

Ana Obregón acusa a Nia de llegar dos horas tarde al set y de haber entorpecido la labor de RTVE. “Nia llegó dos horas más tarde, no le gustaba su vestido e hizo que fueran a buscarle otro. Yo solo intenté relajarla, pero no paraba de llorar y no quería rodar el anuncio”.

Añade la ex presentadora de ‘¿Qué apostamos?»: «TVE dijo que no podían tener esperando al equipo hasta que a la niña se le pasase el ataque de nervios que tenía (…) El equipo, en el que había más de 50 personas, no pudo comer, y yo tenía una misa por mi hijo (…) Yo lo único que hice fue relajarla y decirle que teníamos que grabar”.