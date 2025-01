La serie perdida de David Lynch y Netflix

Con la noticia de la muerte de David Lynch, que tan huérfanos ha dejado a todos los seguidores de los talentos libres y ajenos al mercado, se han sucedido los tributos. Uno de los más llamativos ha venido de Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, quien ha dado más detalles sobre el último proyecto de David Lynch: una serie perdida de la que se llevaba hablando 4 años.

En su post en redes, Ted Sarandos recuerda sus primeros contactos cuando Netflix se dedicaba a vender DVD’s. Por aquel entonces, no soportaba no tener en catálogo ‘Cabeza borradora’, por lo que contactó a David Lynch personalmente. Corría el año 2000 aproximadamente y David Lynch le invitó a su casa para ver un montaje de 3 horas de ‘Mulholland Drive’, que aún no se había estrenado.

Ted Sarandos dice que desde entonces no ha coincidido mucho con Lynch, pero que cuando se reunió con él en los últimos años y el director propuso a Netflix una serie, le dijeron a todo que sí: «vino a Netflix para enseñarnos una serie limitada que aceptamos de inmediato. Era una producción de David Lynch, llena de misterio y riesgo, pero quisimos subirnos a esta aventura creativa con este gran genio».

Desgraciadamente, al final no se produjo: «primero el covid, y luego problemas de salud conllevaron que este proyecto nunca se pudiera producir, pero dejamos muy claro que en cuanto él pudiera, nosotros queríamos desarrollarlo».

Por último recuerda la última vez que le vio: «fue tan increíble como la primera. Vino a mi casa con mi amiga y su musa Laura Dern y tuvimos una larga conversación sobre cine, proyectos, la vida, arte y mis ventanas (le encantaron mis ventanas)». David Lynch era conocido por escribir en secreto, pero a menos que Ted Sarandos no lo sepa, tal serie no parece que haya quedado escrita: «Siempre me preguntaré qué tenía en la cabeza para lo que habría sido su último proyecto», dice Sarandos.

Según varias fuentes a lo largo de estos últimos años, la serie recibía el nombre ‘Unrecorded Night’, tras haber tenido otro sobrenombre en clave, ‘Wisteria’. Habrían sido 13 episodios preparados por Lynch junto al director de fotografía Peter Deming. La serie comenzó a ser noticia en 2020, pero en 2024 se publicó que se había aparcado por completo. No guardaba relación con ‘Twin Peaks’.