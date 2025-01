Morcheeba se refugian del mundo en ‘Call for Love’

Morcheeba, uno de los grupos clave para entender la deriva trip-hop y downtempo del pop comercial durante los 90, ha lanzado su primer single en cuatro años. Con ‘Call for Love’, el dúo británico formado por Skye Edwards y Ross Godfrey celebra 30 años de carrera, los que han pasado desde el lanzamiento de su primer EP, ‘Trigger Hippie’, a finales de 1995.

‘Call for Love’ es el intento de Morcheeba de refugiarse del mundo exterior. «Un apocalipsis siempre está en el horizonte, tanto personal como global», cuenta el grupo. «Es reconfortante refugiarse en la música y en la compañía de nuestras personas cercanas».

En concreto, ‘Call for Love’ es una oda a la responsabilidad emocional. En la letra, Skye expone las palabras que le gustaría escuchar de alguien especial que busca su perdón. «Sé que no soy inocente, he cometido errores, pero, aunque te he decepcionado, voy a hacerme cargo de ello y arreglarlo», canta en la letra.

Para transmitir este mensaje, Morcheeba elige un sonido que es puro «big calm», es decir, propio de la banda autora de ‘The Sea’. En ‘Call for Love’, una leve base de hip-hop marca el ritmo, mientras voces e instrumentos negocian influencias de soul y blues.

Han pasado exactamente cuatro años desde el lanzamiento del último álbum de estudio de Morcheeba, ‘Blackest Blue’, en 2021. Se desconoce si ‘Call for Love’ es, además, el primer adelanto de un proyecto mayor.