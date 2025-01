Chloe Qisha es una «tía guay del siglo XXI»

Chloe Qisha es una cantante y compositora de Malasia afincada en Reino Unido que está construyendo un interesante repertorio de pop. Su mayor éxito hasta la fecha, ‘I Lied, I’m Sorry’, es un pegajoso homenaje al sonido «Talking Heads / LCD Soundsystem». Del otro lado, ‘VCR Home Video’ apuesta por la introspección a través del piano.

Ambos cortes aparecen en el EP de debut de Chloe Qisha, homónimo, publicado en los últimos meses de 2024 y que también incluye el destacado single ‘Sexy Goodbye’, cuyo sonido, esta vez, suena deudor de Giorgio Moroder y la música disco de los 80.

Chloe Qisha -cuyo nombre real es Chloe Qi Sha Lim- escribe sus canciones junto a su compositor de confianza, el británico Rob Milton, al que es posible encontrar en créditos de canciones de The 1975 (‘All I Need to Hear’), Holly Humberstone (‘Falling Asleep at the Wheel’) o hard life (‘skeletons’). Una multinacional, Sony, se encuentra detrás de este nuevo talento.

La última apuesta de Qisha es ’21st Century Cool Girl’, un chute de piano pop que te gustará si te gusta la primera Marina and the Diamonds y, sobre todo, la última Olivia Rodrigo. En concreto, la de ‘Vampire‘. Es la Canción Del Día.

«Puedo sonar exagerada, pero tengo miedo de morir… si no me abrazas fuerte» es la frase 100% Olivia Rodrigo que deja ’21st Century Cool Girl’. La letra es puro drama adolescente, como «adolescente» es la revista que lee Chloe en una de las escenas que describe en ella. Chloe ve a su crush llegar «como salido de Dawson’s Creek» y se le «corta la respiración». Chloe se ofrece como pretendiente pero avisa: «seré trágicamente insegura, pero si estás preparado para quererme, soy toda tuya». El videoclip ya está disponible.