La madrileña Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar

Mientras otro incendio asola Los Ángeles, al menos una buena noticia nos llega desde Hollywood: la madrileña Karla Sofía Gascón ha sido nominada al Oscar a la Mejor Actriz por su papel protagonista en la destartalada, pero divertidísima y también emocionante ‘Emilia Pérez‘. Una película en verdad francesa que opta a 13 estatuillas, siendo la más nominada de la noche, y una de las más nominadas de la historia.

Ni actriz ni película parten como favoritas realmente, pues tienen que enfrentarse a titanes como ‘The Brutalist’ y Demi Moore -que ahora lo es-, pero el momento es histórico, pues por primera vez una mujer trans es nominada a Mejor Actriz (Elliot Page transicionó años después de estar nominada por ‘Juno’), y además tenemos el orgullo de que sea española, una madrileña de las que nos representan. Su elección viene en plena ola reaccionaria en Estados Unidos tras la victoria en las presidenciales de Trump, y la decisión de Facebook e Instagram de priorizar la libertad de expresión en forma de insulto, sobre los derechos humanos más básicos, entre ellos, los de las personas trans.

- Publicidad -

Karla Sofía Gascón es de Alcobendas -como Penélope Cruz- y en los 90 se dejó ver por programas de Tele-5 y RTVE, antes de transicionar. Apareció por ejemplo en la popular serie ‘El súper’ a mediados de los 90. También en ‘Calle nueva’ o ‘El pasado es mañana’.

Desde hace unos 15 años, es más popular en México, pues ha aparecido en películas tan taquilleras como ‘Nosotros los nobles’. En 2018 hizo pública su identidad de género como mujer trans, apareciendo después en ‘Rebelde’ y ‘Masterchef Celebrity México’, y finalmente protagonizando ‘Emilia Pérez’.

- Publicidad -

Las restantes nominadas a Mejor Película son ‘Anora’, ‘The Brutalist’, ‘Cónclave’, ‘Dune parte 2‘, ‘La sustancia‘, ‘A Complete Unknown’, ‘Wicked’, ‘Aun estoy aquí’, y ‘Nickel Boys’. Los ganadores se darán a conocer el 2 de marzo.

Mejor película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Dune: parte dos

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

- Publicidad -

Mejor director

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (The Brutalist)

James Mangold (A Complete Unknown)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (La sustancia)

Mejor actriz principal

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (La sustancia)

Fernanda Torres (Aún estoy aquí)

Mejor actor principal

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor actor de reparto

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

Mejor película internacional

Aún estoy aquí

La chica de la aguja

Emilia Pérez

La semilla de la higuera sagrada

Flow, un mundo que salvar

Mejor película de animación

Flow, un mundo que salvar

Del Revés 2

Memorias de un caracol

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot Salvaje

Mejor documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor diseño de producción

The Brutalist

Cónclave

Dune: parte dos

Nosferatu

Wicked

Mejor diseño de vestuario

A Complete Unknown

Cónclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Mejor maquillaje y peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune: parte dos

El reino del planeta de los simios

Wicked

Mejor corto de ficción

A lien

Anuja

I’m not a robot

The Last Ranger

El hombre que no pudo permanecer en silencio

Mejor corto de animación

Beautiful Man

In The Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander To Wonder

Yuck!

Mejor corto documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor montaje

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor fotografía

The Brutalist

Dune: parte dos

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor guion adaptado

A Complete Unknown

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Las vidas de Sing Sing

Mejor guion original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

La sustancia

Mejor sonido

A Complete Unknown

Dune: parte dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor banda sonora

The Brutalist

Emilia Pérez

Cónclave

Wicked

Robot Salvaje

Mejor canción original

El mal (Emilia Pérez)

The Journey (Seis Triple Ocho)

Like a bird (Las vidas de Sing Sing)

Mi camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)