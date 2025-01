‘Corazón puro’ es el afrobeat devoto de RVFV, Rels B y Morad

Entre las novedades publicadas el viernes disponibles en la playlist «Ready for the Weekend» destaca la colaboración de RVFV, Rels B y Morad, tres de los nombres clave en España en el territorio de las músicas pop urbanas. En especial, Rels B es uno de los artistas españoles con mayor impacto a nivel internacional, pues acaba de anunciar 15 fechas en 10 países. Sin embargo, de los tres, solo Morad ha logrado llevar un single -de hecho, dos- al número 1 de la lista de singles española, aunque Rels B sí ha topado la tabla de álbumes. RVFV no ha parado de anotarse éxitos desde su debut, pero nunca ha alcanzado la primera posición, aunque se ha quedado cerca con el top 2 de ‘Casanova‘ con Soolking y Lola Indigo.

Esto podría cambiar con ‘Corazón puro’, canción que parte con ventaja en las listas españolas dado el nivel de los artistas que la interpretan. También es una correcta producción de afrobeat diseñada en el estilo atmosférico de Drake o WizKid que, sobre todo, cede protagonismo al almeriense Rafael Ruiz Amador, pues es él quien canta la mayor parte de la canción. Curiosamente, Morad llega elegantemente «tarde» a la fiesta, pues tarda casi tres minutos en aparecer, como si su inclusión se hubiera decidido o grabado a última hora.

‘Corazón puro’ es una canción romántica, entregada a la promesa del amor eterno, empalagosa como una canción de Pablo Alborán («si te quedas conmigo, yo me entrego a ti para siempre»), pero sincera cuando renuncia a la riqueza material por amor («no me importa el dinero, tú eres mi fortuna»). ‘Corazón puro’ también es biográfica en parte, pues, en su verso, Rels B recurre a la imaginería matrimonial («contigo yo me casaba»), justo cuando acaba de anunciar su compromiso. Morad, por su lado, sigue subrayando la importancia de la lealtad en su vida («Me habla de amore’ y le digo: «Pa’ eso walo» / Si nunca estuviste en lo malo»). Cada uno aporta su visión en esta producción que debería darles un éxito conjunto.