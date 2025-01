Timothée Chalamet lleva el catálogo profundo de Dylan a SNL

Timotheé Chalamet cada vez se está ganando más a los fans devotos de Bob Dylan. En su tercera vez como anfitrión de SNL, el actor de ‘A Complete Unknown’ también ha realizado el papel de invitado musical, cantando tres canciones del legendario músico: ‘Outlaw Blues’, ‘Three Angels’ y ‘Tomorrow Is A Long Time’.

Pudiendo elegir clásicos reconocibles por cualquiera como ‘Like A Rolling Stone’ o ‘Blowin’ In The Wind’, Chalamet ha preferido elegir algunas de las canciones menos conocidas del cantautor. ‘Outlaw Blues’ está incluida en uno de los discos más aclamados de Dylan, ‘Bringing It All Back Home’. Sin embargo, no es el caso de las otras dos.

Acompañado de James Blake al piano, el actor continuó con ‘Three Angels’, una pieza hablada sacada del disco ‘New Morning’. Por último, cogió la guitarra acústica para cantar ‘Tomorrow Is A Long Time’, publicada por primera vez con el recopilatorio ‘Greatest Hits Vol. II’ de 1971 en forma de grabación en directo durante un concierto en el Town Hall de Nueva York en 1963.

Chalamet está nominado al Grammy a Mejor Actor por su interpretación de Dylan en ‘A Complete Unknown’. Este sería uno de los ocho premios a los que opta la película.