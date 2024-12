Bob Dylan no puede parar de tuitear

Bob Dylan es uno de los iconos de la música popular inalcanzables y mitificados. O era. En los últimos meses, Dylan se ha propuesto acercarse al pueblo y, desde septiembre, no ha dejado de publicar mensajes en X barra Twitter escritos en primera persona. Y sí, es él el que escribe los mensajes recomendando restaurantes, películas o rememorando vivencias en Praga, confirma Variety.

En su tuit más reciente, publicado esta noche, Dylan se hace eco del biopic que está a punto de estrenarse sobre su vida, ‘Un completo desconocido‘. Sobre todo, Dylan elogia el trabajo de Timothée Chalamet, al que considera un actor «brillante»: «Estoy seguro de que estará muy creíble haciendo de mí, o de un yo más joven, o de un otro yo», indica. Chalamet no da crédito: «Estoy flipando, gracias Bob». No queda claro si a Dylan le gusta el título de la película o no («¡vaya título», expresa) pero él, además, recomienda leer el libro en que se basa la cinta, ‘Dylan Goes Electric’ (2015) de Elijah Wald: «Leeros el libro después de haber visto la película».

En un mensaje anterior, Dylan habla maravillas de un concierto de Nick Cave & the Bad Seeds al que ha asistido recientemente, en París. En concreto, recomienda ‘Joy’, una canción incluida en el último disco de Cave, ‘Wild God‘, porque su frase «todos hemos sufrido ya bastante / ahora es momento de ser feliz» le apeló durante el directo. «Cuando la escuchaba pensaba, qué razón tiene», señala.

Este último tuit sirve a Dylan para desmentir un rumor histórico sobre su persona. Cheryl Henry, una mujer que coincidió con Dylan en 1991, en su backstage, expresa al cantante que en la época su equipo le comunicó la orden de no establecer ningún «contacto visual» con Dylan. El autor de ‘Like a Rolling Stone’ niega el rumor: «Nunca he pedido a nadie que no haga contacto visual conmigo, eso es ridículo». A continuación, Dylan ruega a la mujer que «la próxima vez que vengas a mi concierto», le «mire directamente a los ojos». Es una interacción muy rara, muy poco habitual, entre Bob Dylan y una persona anónima en una red social.

La era tuitera de Dylan empezó con un misterioso tuit en el que Dylan felicitaba el cumpleaños a una persona llamada «Mary Jo». En cualquier caso, es una verdadera curiosidad atender a los mensajes personales que publica Dylan en Twitter porque, en los últimos años, sus intervenciones en redes han consistido en lamentar fallecimientos de compañeros o amigos o en promocionar reediciones de su obras. Además, sus entrevistas han sido tremendamente escasas. Últimamente, medios igualmente sorprendidos como Vulture o The Wall Street Journal se han hecho eco de la noticia. Y también músicos como Marcelo Criminal, que, en alusión al éxodo a bluesky, compartía una certera reflexión: