Selena Gomez llora por las deportaciones y luego lo borra

Selena Gomez es una artista comprometida con la defensa de los derechos de las personas inmigrantes que viven sin papeles en Estados Unidos. En 2019, Gomez produjo el documental ‘Living Undocumented‘, que expone la historia de ocho familias sin papeles que se enfrentan a las cambiantes políticas migratorias del país. Además, Gomez ha explicado en diversas entrevistas la historia de su familia, que emigró de México a Estados Unidos en los 70.

Las deportaciones masivas de personas inmigrantes sin papeles, que afectan de manera significativa a la población latina en Estados Unidos, ya están en curso bajo mandato de Trump. Solo en los últimos días, han sido deportadas a México más de 4.000 personas, pero las repatriaciones están afectando también a otros países de América Latina como Colombia o Guatemala.

Selena Gomez se ha pronunciado sobre las deportaciones publicando un vídeo en Instagram de ella llorando desconsolada ante las noticias. «Solo quería decir que lo siento mucho, toda mi gente está siendo atacada, los niños… no lo entiendo». Gomez ha expresado su deseo de ayudar en la medida que pueda: «No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo».

La reacción al vídeo de Gomez en redes ha sido polarizada. Aunque algunos han aplaudido su gesto por visibilizar los derechos de los inmigrantes, otros han señalado su «hipocresía», pues Gomez es nacida en Estados Unidos y «jamás tendrá que enfrentarse a las consecuencias de la inmigración ilegal». Otros opinan que la condición de billonaria de Gomez no es excluyente de su activismo: “Debe ser la gringa con más conciencia social de todas. Podría ser otra Elon Musk, pero aun billonaria sigue dando todo lo que puede por las causas sociales”.

Gomez ha estado atenta a las críticas, o eso parece, porque, poco después de publicar su vídeo, ha decidido borrarlo. En su lugar, Gomez ha publicado un mensaje de frustración: «Al parecer no está bien mostrar empatía por la gente», ha escrito en un story también eliminado.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:

“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma

— Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025