Amaia: «La idea original para ‘La Revuelta’ era muchísimo más loca»

Amaia te saluda antes de que te toque entrevistarla, y después dice adiós a otra persona en mitad de tu entrevista. Agradecida con todo el mundo, pendiente de hasta el último periodista que pasaba por el hotel en el que se hace la promo, la autora de ‘Cuando no sé quién soy’ está obviamente entusiasmada con su tercer disco. Con un plantel de productores y colaboradores que incluye sobre todo a Ralphie Choo y a Drummie, pero también a Irenegarry, a Alizzz o a La Bien Querida, ‘Si abro los ojos no es real’ llega hoy al mercado. Es un álbum que se mueve entre el mundo terrenal y lo onírico, versando en parte sobre la muerte o sobre su relación de pareja o con su madre.

La artista se muestra contenta, casi extrañada, de que ya nadie le esté preguntando por Operación Triunfo. «Aunque no me importa, yo encantada», matiza enseguida. Pero es evidente que a estas alturas ya hay otras cosas que preguntar. Como por la deriva artística de un álbum que se mueve entre la banda sonora, el dream pop, la influencia de La Oreja de Van Gogh y de Mecano y lo inclasificable. ¿Puede que mi canción favorita sea una intro? Amaia presentará este álbum, a lo grande, el 23 de febrero en el Movistar Arena de Madrid y JENESAISPOP es medio oficial de ese evento. Quedan las ultimísimas entradas en grada. El 21 y 22 de febrero podréis verla en el Sant Jordi Club de Barcelona. Seguid su web.

¿Qué has querido hacer con este disco?

Cuando empiezo a hacer un disco, nunca tengo claro qué va a salir. Nunca sé ni qué quiero decir ni nada. Voy haciendo canciones y una vez están hechas, intento encontrar un concepto o algo que las conecte a todas. Este disco tiene bastante de parte onírica, fantasiosa, un poco ensoñadora. Y luego hay una parte más terrenal, que habla de temas más explícitos. ‘Tengo un pensamiento’, por ejemplo, es muy explícita, va de amor. También ‘M.A.P.S.’ y ‘Auxiliar’ soy yo hablando de temas más personales, igual no tan ensoñadores. Pero siento que entre todas engloban lo terrenal y lo fantasioso, que pueden ir de la mano perfectamente. Soy una persona bastante fantasiosa y bastante teatrera y siento que el disco refleja un poco eso. Este disco refleja mucho mi personalidad, la verdad.

‘M.A.P.S.’ y ‘Auxiliar’ son dos canciones seguidas que mencionan a tu madre…

‘M.A.P.S.’ [«Mejores Amigas Para Siempre»] soy yo pidiéndole a mi madre que me entienda y ‘Auxiliar’ es mi madre pidiéndome a mí que la entienda. El tema de mi madre me emociona muchísimo. Las relaciones con las madres y los padres y, en general, con las familias, es un mundo, porque son dinámicas, van cambiando porque uno va creciendo, se va dando cuenta de cosas. Yo a mi madre la quiero muchísimo y es una de las personas más importantes de mi vida. Y claro, nuestra relación a veces es un poco complicada… entonces me emociona mucho hacer estas canciones. Me las imagino en los conciertos, estando mi madre ahí viéndolas, y casi me pongo a llorar. Me da mucha emoción.

Me encanta que uses la palabra «onírico» porque es la primera que me vino a la mente escuchando el principio y el final del disco. Luego, en medio, como que hay varias cosas. Pero el principio y el final del disco, definitivamente es onírico, ¿no?

Cuando empecé a hacer el disco, las primeras referencias que tuve de lo que quería hacer a nivel musical eran las bandas sonoras clásicas de Disney, ‘Sonrisas y lágrimas’, ‘Chitty Chitty Bang Bang’… estas películas que a mí me encantan. Quería llevar este tipo de armonías al pop, hacer producciones más pop. La canción que refleja al 100% esto es ‘Visión’, que a nivel sonoro y a nivel armonía, tiene un poco de Disney. De ‘Mary Poppins’. En ‘Fantasma’, a nivel temático, la referencia era la canción de ‘Historia de un sueño’ de La Oreja de Van Gogh, que habla de una persona que está muerta, viaja al sueño de otra y le dice que no se preocupe, que está bien. Me inspiré bastante en ese tema porque me encanta y justo el año pasado también se murió mi abuela y por eso la muerte la he tenido bastante presente. Por eso ‘Ya está’ es justamente una reflexión casi existencial. A mí me agobia mucho el hecho de que todo se vaya a acabar y todos nos vamos a morir y también quería hablarlo.

«Me agobia mucho el hecho de que todo se vaya a acabar y todos nos vamos a morir y también quería hablarlo»

Es como un tema supertabú.

A mí me da una ansiedad…

Pero la buena noticia es que creo que, escuchando a nuestros abuelos, parece como que cada vez te da más igual. Como que al final te cansas, estás agotado. Morirse joven es una tragedia. Pero hay gente de 90 años que incluso dice «Yo ya me quiero ir»… Hay gente que no, pero es como que biológicamente vamos poco a poco hacia ahí.

Sí, por ejemplo, mi abuela, que tenía ya 84 o 86 años, estaba súper contenta. Murió de una forma que yo pensé: «Ojalá yo…» Como la mejor forma de morir.

Curiosamente, has hecho una canción sobre la muerte que no va del miedo ni del drama. Es bastante abstracta. Y medio de broma.

Sí, ‘Despedida’ también tiene esa parte festiva, hasta de celebrar la muerte. No quería hablar de la muerte de una forma dramática, oscura, porque al final no tiene por qué serlo. Si nos ponemos a pensar, de todas las cosas que se saben, el hecho más seguro es que nos vamos a morir. La muerte siempre está ahí. Y justo eso: como vi que mi abuela se había muerto de la manera mejor posible, quería, en vez de que fuera una canción triste, que fuera una canción casi festiva, celebrando la muerte, sí…



Hay una canción en el disco de Alondra Bentley que va sobre la muerte de su madre y dice que su madre se fue también en paz y que le decía a Alondra que el miedo a la muerte es muy occidental. Como que en otras culturas es como aceptación total.

Sí, es verdad. En México siempre se celebra la muerte, el Día de los Muertos. Siempre es como un día alegre.

En el disco hay arpas mezcladas con electrónica de vanguardia. ¿Querías hacer esto a propósito?

Siento que este disco no es nada a propósito. Todo ha salido de una forma orgánica y se ha ido formando él solo… Arpas hay en ‘Ya está’ y en ‘Auxiliar’, que fui trabajando con Ralphie. ‘Ya está’ se grabó en una toma entera con el arpa y yo cantando en directo. Luego el arpa está como editada y tal, pero se puede escuchar muy bajito, como un eco de mi propia voz. Esa es la toma del arpa, que también entró por el micrófono. Luego ya se fue mezclando. También hay cuerdas.

En ‘Auxiliar’ hay como 10 segundos de bachata.

Sí, sí, es una bachatita esa (risas)

¿No está en tus inquietudes como artista decir «Voy a mezclar esto con esto para hacer algo novedoso»?

Me cuesta siempre mucho tener claro lo que voy a hacer, pensar «Vale, quiero hacer esto». Mi forma de trabajar es ir probando y obviamente siempre quiero experimentar y probar cosas nuevas, sonidos nuevos y estilos nuevos, pero siempre todo va surgiendo un poco sobre la marcha…

Pero tu dirección artística es súper determinada. Es que no te juntas con cierto tipo de gente. Siempre vas como a un Ralphie Choo, a un Drummie, o a un Alizzz.

Pero por ejemplo fui dos semanas o así a Miami, y de las canciones de Miami no ha salido ninguna, ¿sabes? Bueno, hay una solo, pero luego la producción se ha cambiado por completo. Quiero decir que también ha pasado juntarme con una persona y luego igual no ha funcionado.

¿Quién ha pagado el viaje a Miami?

Universal, que bueno… igual un poco un disgustillo por ahí, pero bueno. (risas)

Hay un montón de detalles de producción, como el momento bachata de ‘Auxiliar’, y también canciones más sintéticas. ‘M.A.P.S.’ me ha recordado un poco a Stella Maris. No sé si me ha traicionado el subconsciente…

Oye, pues puede ser que porque justo estaba grabando el disco cuando estaba rodando lo de Stella Maris.

También me ha llevado a Mecano…

‘M.A.P.S.’ es una canción que se empezó a hacer en un camp con diferentes artistas. Nos fuimos a una casa rural y estuvimos allí una semana, que es algo que nunca había hecho y me encantó. Siento decir lo mismo todo el rato, pero fue ir probando. Y justo Mecano es un grupo que también me ha influenciado desde siempre y siento que igual en las melodías, en las letras y hasta en la forma de cantar, se puede ver bastante influencia de Mecano. Pero también me lo paso bastante bien grabando. Cuando me toca grabar la voz, la melodía… ir jugando. Estas cosas me encantan. Y luego, cortar algunas cosas. He aprendido bastante de los productores con los que he trabajado, sobre todo de Drummie y de Ralphie, que tienen unas dinámicas y una forma de trabajar en el estudio que yo nunca había visto y me ha fascinado. Me ha sorprendido muchísimo. Por ejemplo, el piano de ‘Nanai’ está grabado con el móvil. Es una grabación del piano del estudio que había ahí, con el móvil, luego se pasó. Y suena increíble. Nunca me había planteado hacer este tipo de cosas.

«Con ‘La Mesías’ y Stella Maris, he descubierto cosas que no sabía que podía hacer»

¿Qué ha significado para ti ‘La Mesías’? Tuviste una escena ahí brutal, de llorar, muy emocionante. Historia de la televisión… Y luego esa manera de implicarte en los conciertos del Primavera Sound…

¿Viste el concierto?

Creo que es el Reels más visto de la historia de nuestro Instagram. Tiene casi un millón de visitas. El momento en el que sale Carmen Machi. Te lo tomaste súper en serio.

Me lo pasé tan bien en ese concierto… Estaba tan conectada… Me encantó porque fue de repente hacer algo completamente diferente, como volverme un poco loca. Y también con esta serie y con Stella Maris, he descubierto cosas que no sabía que podía hacer. He experimentado mucho conmigo misma. grabando los videoclips, sobre todo… los bailes que nos hacían hacer. A mí me ha encantado. Acabó el concierto y ya no podía casi ni respirar. Como «¿Pero qué acaba de pasar?» Fue increíble.

¿Te ha picado el gusanillo de la actuación para hacer otras cosas? ¿O era cosa de que estabas a gusto con Los Javis porque ellos dirigen actores súper bien?

Ellos son increíbles, pero la verdad que sí que me pica un poco el gusanillo… Pero no haría cualquier cosa. Mi carrera principal es lo musical, pero de repente hacer algo que me llame mucho… Un Almodóvar, obviamente (risas) Yo que sé, un Sorogoyen, que también me encanta… Algo que me encaje mucho… A ver Almodóvar qué dice (risas)

Eres un animal de escenario, se vio claramente en ‘La Revuelta’. Vuestra referencia era Stromae y nosotros la identificamos inmediatamente, aquel vídeo impresionante en plan «Voy a hablar del suicidio».

Sí, que era como en el Telediario.., Sí, sí. Estaba muy guay.

¿Presentasteis una propuesta a ‘La Revuelta’ u os llamaron ellos?

Presentamos una propuesta. Desde hace un par de años la dirección creativa me la hace Daniel2000, que a su vez también es mi pareja. Nos complementamos muchísimo. Estamos en casa todo el día hablando y siento que esto se ha notado bastante a nivel creativo. Y él tuvo esta idea, que al principio era una idea muchísimo más loca. No la voy a contar por si de repente algún día se hace… Y en la última visita que yo hice a La Revuelta antes de esta, les dijimos: «Oye, tenemos una idea». Y les encantó. Se la contamos a Broncano y dijo: «Buah, me flipa, lo vamos a hablar con el equipo». Y era justo cuando no eran de Televisión Española, pero ya se sabía que lo iban a ser. Lo dejamos aparcado hasta cuando yo ya tenía que hacer promo por el disco y por los singles, y se volvió a recuperar. Ya fue ir hablándolo y fue una preparación de meses… Luego el ensayo fueron tres días, que yo estaba también… «A ver ahora cómo se lleva esto a Tierra, ¿sabes?» Es que podría haber sido un drama en realidad (risas) Hubo muy pocos días de ensayo físico. Pero salió increíble.

Sí, bueno, un viral brutal…. La Bien Querida tiene un crédito en esta canción. ¿La habéis hecho juntas?

De ‘Tengo un pensamiento’ yo tenía las estrofas hechas y también fue una de las primeras canciones que empecé. Pero me iban surgiendo estribillos y no me gustaba ninguno. Le quería encontrar un estribillo, no la quería dejar solo con las estrofas, porque sabía que le faltaba algo. Y yo, que había tenido una sesión con La Bien Querida hace años, igual hace 4 o 5 años, empecé a mirar notas de voz muy antiguas, porque ahí tengo muchísimas cosas, y de repente encontré esta melodía y justo era una melodía que el estribillo es de La Bien Querida. Pero claro, la letra no encajaba con lo que quería decir yo, entonces la adapté un poco. Y es verdad que yo creo que ahí se ve el sello de La Bien Querida en el estribillo.



Sí, pero realmente tenéis referentes muy parecidos, porque a las dos os gustan cosas de los 70, de los 60…

Para mí ella también es un referente, me encanta, me gusta mucho su forma de expresarse.

«Cada vez siento que tengo menos paciencia para películas o para una canción que dura más de 3 minutos. Y es algo que odio en realidad: ¿cómo no puedo estar concentrada 3 minutos?»

El disco es cortito, duran las canciones dos minutos. Ahora salen muchos discos de 20 minutos. Es muy habitual por el Tik Tok, yo creo.

Total. Al final todo va cambiando. Escucho un poco de todo en realidad. Nunca sé decir. Es lo que dices tú de Tik Tok… Cada vez siento que tengo menos paciencia para películas o para una canción que dura más de 3 minutos, a mí ya se me hace larga. Aunque depende de qué canción. Y es algo que odio en realidad. Joder, ¿cómo no puedo estar concentrada 3 minutos? Yo creo que al final es lo rápido que va todo ahora.

De todas formas, no te veo muy encima de las redes, me extraña que tengas un tema hablando de eso… Salvo que tengas un perfil oculto…

¡Lo tengo, lo tengo! Que no… (risas) No me afectan mucho las redes, pero sí que estoy bastante presente en realidad. Sí que miro. Cuando salió lo de ‘La Revuelta’, por ejemplo, estuve dos días buscando mi nombre en Twitter.

Porque sabías que iba a ser muy bueno…

Claro, es verdad, sí (risas) Estaba leyendo comentarios y claro que suben la moral… Pero si veo alguno malo, tampoco es algo que me afecte mucho, porque al final, no pongo cara a esa persona, no sé quién es. Inconscientemente no me afecta. Si fuera una persona que conozco, igual sí que me afectaría más. Pero al final, es que no sé quién lo está escribiendo.

El disco se llama ‘Si abro los ojos no es real’, ¿qué te gustaría que no fuera real?

Muchas cosas en realidad… Justo ahora que el mundo da como miedo y hasta afecta a veces psicológicamente. Esto de Trump, a mí me da bastante miedo, la verdad.

«No entiendo cómo la gente confía en las personas más millonarias del mundo, y el enemigo le parece una mujer trans»

La verdad es que todas las personas que somos LGTBIQ+ o mujeres, que estamos viendo que todo el poder va a estar en manos de cuatro hombres de 50 y 80 años millonarios…

Es que no entiendo cómo la gente confía en las personas más millonarias del mundo, y el enemigo le parece, pues eso, una mujer trans. Es como que no lo entiendo. No sé, me parece muy fuerte.

Pero cuando hablas de internet en el disco es más sobre cómo nos devora, ¿no? Más que sobre el mundo global.

Al final, está relacionado. He dicho eso porque me has preguntado, pero el disco no tiene nada que ver con eso en realidad. Depende de la temporada también, pero la relación con las redes sociales es muy difícil. Hay que estar bastante sano mentalmente, para afrontarlas.

«Hay que estar bastante sano mentalmente para afrontar las redes sociales»

JENESAISPOP es medio colaborador de tu concierto en el Wizink Center. Al final abres todo el aforo, no es para 8.000 ni para 10.000. ¿Qué vas a hacer?

Muy fuerte, estoy nerviosísima. Estamos en el proceso de preparación de todo y es el concierto más ambicioso que voy a hacer. Y hasta ahora siempre ha sido formato de banda, y ha sido muy guay, pero ahora se está dando otro paso. A nivel formato, a nivel todo. Claro, no quiero decir mucho porque quiero que sea sorpresa. Pero para mí es un reto este concierto. Es algo que estoy preparando bastante grande.

Finalmente, te quería preguntar por la ausencia de «featurings» en tu carrera y qué poquitos has hecho. Y en el disco no hay.

No, no hay ninguna colabo. A mí es que las colaboraciones así como un poco forzadas… no sé. Aunque también, cuando iba a sacar el disco sin colaboraciones, estaba un poco rayada. Te abre muchas puertas una colaboración, a diferente público. No sé, como que siempre va bien. Bueno, siempre no, pero ya me entiendes… Pero es a la vez pensaba «si no ha surgido, no ha surgido». No hay necesidad, no tiene por qué ser una obligación que haya colaboraciones. Y ahora la verdad es que hasta me gusta que no las haya. Porque creo que es algo como muy mío. En realidad, sí que hay colaboraciones a nivel de producción, de composición. Pero no sé, no ha surgido de manera natural, entonces no he metido ninguna.

¿Dices que no a mucha gente?

Sí, algunas sí, pero antes más, ya me tienen un poco olvidada (risas) No sé, alguna me han propuesto, pero tampoco te creas que es el pan de cada día…