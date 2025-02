‘La virgen roja’ es la mejor película de Paula Ortiz

Paula Ortiz encandiló a la crítica con ‘La Novia‘, la particular adaptación de ‘Bodas de sangre’ con Inma Cuesta como protagonista, pero no corrió la misma suerte con ‘Teresa‘, por lo general vapuleada por los medios (a nuestro compañero Fernando García tampoco le gustó). Pero ‘La Virgen Roja’ ha resultado en una gran reconciliación tanto con la crítica como con el público, y ambos coinciden en una cosa: preguntarse cómo es posible que Najwa Nimri no esté nominada a los Goya.

Pero vamos por partes. ‘La virgen roja’ nos cuenta la historia real de Hildegart Leocadia Georgina Hermenegilda María del Pilar Rodríguez Carballeira, es decir, de Aurora Rodríguez Carballeira, su madre y el personaje interpretado por Nimri. La desdichada vida de Hildegart Rodríguez Carballeira (mejor usamos la versión corta) ya se había trasladado al cine en otras ocasiones, desde la mítica película de Fernando Fernán Gómez a proyectos menos conocidos como el cortometraje de Sheyla Pye ‘The Red Virgin’ o el documental ‘A Virxe Roxa’ de Marcos Nine; o incluso, mediante libros escritos por autores como Fernando Arrabal o Almudena Grandes.

Pero la historia es tan potente que una nueva versión no era ningún problema. Y mucho menos cuando la propuesta no es hacer un biopic en sí, sino mezclar temas como la obsesión, el purismo ideológico, las proyecciones generacionales, el nacimiento del deseo, las enfermedades mentales, la violencia familiar o, también, cómo puede apretar más fuerte el corsé femenino alguien que a priori quiere desatarlo.

Escenas como el baile o el enfrentamiento final son clave, pero también destacan las ideas para representar la atracción entre Hildegart y Abel, o para esa perfección que se resquebraja a partir de la estatua. Y es que a la dirección de Ortiz se suma un guión mano a mano entre Eduard Sola (recientemente premiado con un Gaudí por ‘Casa en llamas’ con un vibrante discurso) y Clara Roquet (la directora de ‘Libertad’, nada más y nada menos) y, por supuesto, la majestuosa interpretación de Najwa Nimri. La pamplonesa tiene amantes y detractores casi que por igual, tanto a nivel personal como en sus interpretaciones, pero creo que incluso sus haters no podrán negar que, cada vez que aparece en pantalla, su magnetismo hace que tu atención aumente. Aurora es probablemente uno de sus mejores trabajos, estallando cuando es necesario, con sutileza cuando toca, y con capacidad para mantenerte en tensión continuamente y pasar a un verdadero terror en ciertos momentos (incluso algo extremadamente difícil en esta historia, que es guardar un pequeño espacio de ternura).

Pero es que además su contraparte está a la altura y más: Alba Planas (‘Días mejores’, ‘Skam España’) es fantástica tanto en la Hildegart absolutamente sumisa del inicio como mostrando el paulatino cambio que irá chocando más y más con las intenciones de Aurora. En roles no protagonistas hay que destacar el trabajo de la siempre eficaz Aixa Villagrán (de lo mejorcito de ‘La chica de nieve 2’, que en breve comentaremos) y el de Patrick Criado, en un papel muy distinto a ese cometido más rudo que suelen darle. Ambos, de hecho, son la parte más humana de la película, y, por tanto, de la propia Hildegart, provocando que la tragedia sea aún mayor.

Todo esto está además redondeado por una banda sonora compuesta por Juanma Latorre y Guille Galván de Vetusta Morla, y la canción titular, compuesta e interpretada por Maria Arnal, es una de las favoritas para llevarse el Goya a Mejor Canción Original. ‘La virgen roja’ está nominada en 8 categorías más, entre ellas Mejor Dirección y Mejor Actriz de Reparto. Nimri, Planas, Criado y el guión se han quedado fuera, pero habrá que ver si este domingo hay suerte y les vengan Ortiz y Villagrán.