Najwa se enfrenta a unos periodistas al volver de los Goya

Najwa Nimri es noticia hoy por un vídeo grabado por Telemadrid en el que se enfrenta a unos periodistas que la están esperando a su llegada de la gala de los Goya, en la estación de Atocha.

La cantante y actriz parece no dar crédito a que la estén esperando y pregunta: “¿va en serio esto?” cuando ve que un par de periodistas le cuestionan por el resultado de la gala. También le preguntan por los comentarios machistas que se colaron en el “live” de Facebook de RTVE y por los que la cadena pública ya ha pedido disculpas.

Najwa no responde a ninguna de las cuestiones y se limita a pedir que no la graben y bajen la cámara. Al término del vídeo, empuja una de las cámaras hacia el suelo y hace ademán de agredir a una de los periodistas. Finalmente, se va con su maleta. La cantante es “trending topic” en España, con mensajes tipo “Zulema’s Back” en relación a su inolvidable papel de villana en ‘Vis a Vis’.

she said that SHIT outta my face @Najwa_Nimri bad bitch behavior pic.twitter.com/YjMl3cyJ2X

— riv (@andvillanelle) March 8, 2021