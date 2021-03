Los Goya… ¿mejores de manera telemática?

Este año los Goya, como la mayoría de premios de esta temporada, celebraron su edición más atípica de todas en una gala en la que fueron al Teatro del Soho de Málaga los entregadores de los premios y no los nominados, quienes eran informados de los premios telemáticamente. El malagueño Antonio Banderas fue el presentador, con ayuda de María Casado, y comenzó con una introducción en la que se resaltó la importancia del cine en estos momentos y rindió homenaje a las víctimas de la pandemia, acompañado de la orquesta sinfónica de Málaga.

Almodóvar, Penélope Cruz, Amenábar, Paz Vega y Bayona dieron la primera tanda de premios técnicos, que se repartieron entre ‘Akelarre’ y ‘Adú’. E inmediatamente después se siguieron entregando los galardones a las mejores revelaciones del año, donde previsiblemente Pilar Palomero ganó mejor dirección novel por ‘Las niñas’.

El mayor acierto de la gala fue la agilidad con la que se repartieron los premios y la brevedad de los discursos de los ganadores, siendo plenamente conscientes de que el formato telemático tiene limitaciones y no podía ser igual que si se hubiese hecho de manera presencial. Cabe mencionar que la organización fue sublime y supo adaptarse a las circunstancias en una gala que manejó perfectamente los tempos para nunca ser aburrida y a la vez siempre seria. No hubo ningún momento cómico, como suele ser habitual, cosa que se agradeció enormemente, ya que los chistes en este contexto rara vez les han funcionado.

A modo de entreactos en la entrega del palmarés, las actuaciones de los invitados estuvieron a la altura. La primera en aparecer fue Nathy Peluso –con un ojo de cada color- que estuvo convincente cantando ‘La violetera’ de Sara Montiel en una versión muy personal en la que demostró que si deja de hacer extravagancias con la voz como nos tiene acostumbrados, puede ser una gran vocalista.

Otro acierto fueron los vídeos de varios actores y directores internacionales mostrando su apoyo al cine español como Julianne Moore, Guillermo del Toro, Laura Dern, Robert De Niro, Al Pacino, Isabelle Huppert, Charlize Theron, Tom Cruise o Barbra Streisand, entre otros. Esta última quiso dedicar su canción ‘Happy Days Are Here Again’, que posteriormente fue interpretada con elegancia por Aitana, en una actuación sobria, muy en la línea del tono de la gala, donde la cantante transmitió seguridad y solvencia en el escenario.



Najwa Nimri entregó a una emocionadísima Rozalén el Goya a la mejor canción original por ‘Que no, que no’ para ‘La boda de Rosa’ de Icíar Bollaín. Mejor música fue para ‘Akelarre’, donde sus dos compositoras comenzaron su discurso de agradecimiento cantando una canción en euskera.

También un gran momento y una de las más gratas sorpresas que nos dejó la noche fue el premio al mejor montaje a Sergio Jiménez por su meticulosa y excelente labor en ‘El año del descubrimiento’ de Luis López Carrasco. Así como también la victoria de esta en la categoría de mejor película documental, donde competía con la también espléndida ‘My Mexican Bretzel’, que tuvo que irse de vacío.

La actuación de Vanesa Martín durante el in memoriam fue emocionante, y evidentemente esta vez no hubo aplausos y se evitaron esos momentos incómodos e injustos en los que alguien recibe más ovación que otro que tan a menudo dan lugar en estas situaciones. Por otro lado, el homenaje a Berlanga por el centenario de su nacimiento se llevó a cabo con Diana Navarro interpretando ‘Americanos os recibimos con alegría’ de la icónica ‘Bienvenido Míster Marshall’ y Carlos Latre imitando de forma muy convincente al gran Pepe Isbert, uno de los actores más carismáticos y maravillosos que nos ha dado el cine español.





El otro homenaje de la noche vino presentado por Jaime Chávarri, que dio el Goya de honor 2021 a Ángela Molina, leyenda de nuestro cine y una actriz extraordinaria que dio un discurso conmovedor y cargado de amor, no solo hacia su profesión sino también hacia toda su familia. Pero quizá el momento más bonito fue ver cómo un actor tan querido por el público y hasta ahora desprestigiado por parte de la crítica como Mario Casas ganaba su primer Goya por ‘No matarás’. Ya que no había estatuilla, sacó una figura de Iron Man hecha por su hermano pequeño a modo de galardón. El actor mostraba su agradecimiento al público por haberle apoyado desde el comienzo de su carrera y terminaba haciendo una referencia a ‘A 3 metros sobre el cielo’, un bonito gesto de humildad porque –calidad del film aparte-, él mismo sabe que ha sido un título importantísimo para llegar adonde ha llegado.

En actriz protagonista, Patricia López Arnaiz ganó por ‘Ane’ en lugar de Candela Peña por ‘La boda de Rosa’ que en un principio parecía la favorita, pero hay que recordar que esta última ya tiene en su haber tres Goya. Inenarrable, por cierto, el momento en que los familiares de Natalia de Molina se equivocaron de Natalia y pensaron que el premio a la mejor actriz de reparto era para ella. En verdad, la que lo había ganado fue Nathalie Poza. De Molina resolvió el momento con deportividad, con un largo ataque de risa.

Mejor director lo ganaba Salvador Calvo por ‘Adú’, quizá uno de los premios más cuestionados de la noche y que parecía avecinar un posible triunfo en la categoría reina para la cinta, pero finalmente pasó lo esperado y fue ‘Las niñas’ la que fue se alzó con el máximo reconocimiento. El premio fue presentado por Ana María Ruiz, una enfermera que quiso rendir homenaje a los sanitarios fallecidos en la pandemia y en general a todas las víctimas –en cualquiera de sus formas- de esta situación.

Así terminaba, a las 00:30 de la noche, una de las mejores galas que se recuerdan en estos premios, que estuvo repleta de sensibilidad, profesionalidad y mucho amor por el cine. Si hace unos días los Globos de Oro nos hacían pensar que las galas telemáticas no tenían ningún sentido, los Goya nos han demostrado que sí se pueden hacer las cosas mejor que nunca incluso en las circunstancias más adversas. En definitiva, una bonita noche para el cine español.

Palmarés:

Mejor Vestuario: Nerea Torrijos por ‘Akelarre’

Mejor maquillaje y peluquería: Beautshka Wojtowicz y Ricardo Molina por ‘Akelarre’

Mejor sonido: Eduardo Esquide, Jamaica Ruiz García, Juan Ferro y Nicolás de Poulpiquet por ‘Adú’

Mejores efectos especiales: Mariano García Marty y Ana Rubio por ‘Akelarre’

Mejor dirección de producción: Ana Parra y Luis Fernández Lago por ‘Adú’

Mejor actriz revelación: Jone Laspiur por ‘Ane’

Mejor actor revelación: Adam Nourou por ‘Adú’

Mejor dirección novel: Pilar Palomero por ‘Las niñas’

Mejor canción: Que no, que no de Rozalén por ‘La boda de Rosa’

Mejor música original: Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi por ‘Akelarre’

Mejor cortometraje de ficción: ‘A la cara’

Mejor cortometraje documental: ‘Biografía del cadáver de una mujer’

Mejor cortometraje de animación: ‘Blue & Malone: Casos imposibles’

Mejor dirección de fotografía: Daniela Cajías por ‘Las niñas’

Mejor montaje: Sergio Jiménez por ‘El año del descubrimiento’

Mejor dirección artística: Mikel Serrano por ‘Akelarre’

Mejor guion original: Pilar Palomero por ‘Las niñas’

Mejor guion adaptado: David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido por ‘Ane’

Mejor documental: ‘El año del descubrimiento’

Mejor actriz de reparto: Nathalie Poza por ‘La boda de Rosa’

Mejor actor de reparto: Alberto San Juan por Sentimental

Mejor película iberoamericana: ‘El olvido que seremos’, de Fernando Trueba

Mejor película europea: ‘El padre’ de Florian Zeller

Mejor actriz protagonista: Patricia López Arnaiz por ‘Ane’

Mejor actor protagonista: Mario Casas por ‘No matarás’

Mejor dirección: Salvador Calvo por ‘Adú’

Mejor película: ‘Las niñas’, de Pilar Palomero

