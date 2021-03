Nathy Peluso dará otro salto de popularidad hoy en los Goya

Con toque de queda y las reuniones en casa prohibidas, no tenéis nada mejor que hacer que ver los Goya. Esta noche se celebra una nueva edición de los premios de la Academia de Cine, con la sobresaliente ‘Las niñas’ partiendo como favorita, sobre todo tras su triunfo en los Premios Feroz. Entre las más nominadas podrían dar una sorpresa tamaño ‘Campeones’ ‘Adú’ y ‘La boda de Rosa’, mientras el premio a mejor actor podría ser para Mario Casas por ‘No matarás’, mientras se dice en los mentideros que habría merecido alguna nominación antes. Los Feroz presumen de haberle premiado antes por ‘Las brujas de Zugarramudi’ y ‘Mi gran noche’. Foto: Lucas Garrido.

El Goya a Mejor Canción no nos tiene tan excitados como los años en que estuvieron nominados La Casa Azul y Russian Red (sorry, Rozalén; not sorry, Alejandro Sanz), pero sí se han programado algunas actuaciones prometedoras. Cantarán Aitana y Vanessa Martín y Diana Navarro participará en un homenaje a Luis García Berlanga. Los otros homenajeados serán Ennio Morricone y Ángela Molina. A falta de que algún reconocimiento llegue tan lejos en las noticias como la nota dada por Victoria Abril en días pasados, quien podría ser una de las protagonistas de la noche es Nathy Peluso.

La argentina residente en España vive su mejor momento de popularidad gracias al éxito de su último single ‘Delito’ (ya disco de oro y aún top 30 en nuestro país), contenido en el álbum ‘Calambre’, uno de los mejores discos de 2020. Además, la cantante ha tenido un viral junto a Bizarrap (disco de platino y aún top 30 en España también) y además ha interpretado ‘Puro veneno’ en COLORS.

En la gala de los Goya los artistas suelen interpretar canciones relacionadas con la ceremonia de alguna manera (y para muestra lo de Rosalía interpretando ‘Me quedo contigo’ sin que tal cosa llegara a editarse jamás), por lo que cualquier cosa podría pasar.

Los nominados a los Goya permanecerán en su casa y habrá conexión con ellos, si bien 33 personalidades del cine español sí se han desplazado a Málaga para una ceremonia «híbrido» entre presencial y telemática que será conducida por Antonio Banderas. Entre esas personalidades que presentarán los premios están Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona, Paz Vega, Belén Cuesta, Antonio de la Torre, María Barranco, Najwa Nimri y Leonardo Sbaraglia.