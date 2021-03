La sobresaliente ‘Las niñas‘, una de las mejores películas de 2020, ha sido la gran ganadora de los Premios Feroz, «la antesala de los Goya» al hacerse con los premios a mejor película (drama), mejor dirección y mejor guión, en estos dos últimos casos para Pilar Palomero. La cinta suena absolutamente generacional para todos aquellos nacidos en los años 80 y es también una bonita metáfora sobre pubertad y feminismo. En comedia, pues los Feroz están hechos a imagen y semejanza de los Globos de Oro, ‘La boda de Rosa‘ se ha hecho con el galardón. Foto: Santiago Pixel.

La gran ganadora en series ha sido ‘Antidisturbios’ con tres estatuillas (mejor serie, mejor actor para Hovik Keuchkerian y mejor actor de reparto para Patrick Criado), si bien también ha habido reconocimiento para las actrices de ‘Patria’, Elena Irureta (protagonista) y Loreto Mauleón (de reparto). Otros premios han sido para el documental ‘El año del descubrimiento’, así como para ‘My Mexican Bretzel’, que se ha hecho con el premio especial. La mejor actriz en cine ha sido Patricia López Arnaiz por ‘Ane‘ y el mejor actor Mario Casas por una de las sorpresas de la temporada, ‘No matarás‘.

Las miradas de la ceremonia, que pudo y puede verse en Youtube, estuvieron puestas en Victoria Abril, que unos días antes había realizado unas declaraciones negacionistas sobre el coronavirus, recibiendo el desprecio de otras «chicas Almodóvar» como Loles León en las redes o María Barranco en televisión; pero el apoyo de Alaska y Mario Vaquerizo, estos últimos apelando a la libertad de expresión y alzando su voz contra «la Inquisición».

Hay que decir que los Premios Feroz han dado un paso arriesgado al celebrarse de manera presencial a diferencia de los Globos de Oro o de los Goya, apostando por la #CulturaSegura al celebrarse en el Teatro Coliseum de Madrid, con los actores y los invitados manteniendo la distancia de seguridad y desfilando con mascarilla. El ministro de cultura Uribes incluido.

Jorge Sanz, su compañero en ‘Amantes’, estaba entre los que se la quitaban para presentar a Victoria Abril, lanzando un chiste desesperado que no provocaba demasiada empatía: Victoria Abril es tan buena actriz que hasta conseguirá que «nos quitemos las máscaras». En medio de este WTF, aparecía la actriz para leer su discurso de agradecimiento por el Feroz de Honor. La sala respiraba aliviada cuando Abril pedía perdón por sus palabras durante la rueda de prensa de hace unos días: «Pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido sus seres queridos, no ha sido mi intención, para mí todas las vidas cuentan. Creedme por favor. Os doy las gracias porque, aunque sé que no pensamos lo mismo sobre algunas cosas, sé que sentimos el mismo amor por el cine».

Sin embargo, su discurso leído al 100% era recibido con poca complicidad en su referencia a su pérdida de Vicente Aranda y de Almodóvar -que está vivo- por igual, y la tensión se podía cortar con un cuchillo cuando anunciaba que se retiraba al campo entre «variante y variante», entonando torpemente ‘All You Need Is Love’ y repitiendo finalmente una frase de Hipócrates que ya había dicho en la rueda de prensa previa, reafirmándose: «Si no puedes curar, al menos no dañar». Nadie en el patio de butacas se levantó para celebrar este premio honorífico.