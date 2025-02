María Yfeu / Haz lo tuyo

«Dime que no, si puedes. Dime que no, dímelo ahora» es uno de esos estribillos que puede servir para terminar de lanzar una carrera, y podría ser el caso de María Yfeu. La joven sevillana asentada en Madrid llega a su segundo álbum sintiendo que es el primero, tras hallar un sonido propio, «cerca de ninguna escena en concreto». Si en su debut ‘Santo Amaro’, ‘Lust and Love’ y ‘Evil’, en inglés, le valían comparaciones con Amy Winehouse, esta vez las referencias son más bien indie-rock, más rugosas y ásperas, siempre enmarcadas en una estética muy definida.

‘Dime que no‘ es una canción crepuscular con un gran protagonismo de las guitarras eléctricas de Diego Portugal. Arrollan incluso cuando estamos hablando de una balada. ‘lo que pasó’ podría ser la continuación natural de esta grabación si algún día logra ser un hit. En el primer punteo de ‘suerte’, Sen Senra podría venir a la mente como referente, de no ser porque María Yfeu suele citar artistas de recorrido mayor como Mazzy Star, Feist o Fiona Apple, sin descuidar otros más actuales como Okay Kaya.

Escrito en solitario por ella misma, con la producción de Raúl Pérez en La Mina, ‘Haz lo tuyo’ habla de desamor, amistades perdidas y del paso del tiempo, muy a menudo implicando las contradicciones inherentes al ser humano o las ironías de la vida. Dice ‘lo que pasó’: «Nunca sabes qué es lo que te espera, pero cuando llega, es como si lo vieras». ‘DHETLN’, que es un acrónimo de lo que repite María Yfeu en esta canción, es decir «DÓNDE HAS ESTADO TODA LA NOCHE», obsesionada como una canción de Nirvana, parece atrapada en un bucle también: «todo lo que construimos, estático en un sitio del que nunca hemos salido y al que no podemos volver».

Y la canción estrella del álbum es tremendo mar de dudas: «No dejo de dudar, pero algún día, sé que voy a curarme de tu herida». «¿Quién quiere acabar y quién repetir lo de siempre?», se pregunta, indecisa.

A veces es una pena que las letras no sean tan inteligibles, y no es una cuestión de dicción, sino de mezcla, oculta incluso bajo la sutil instrumentación. Quizá se deba a que una de las inquietudes de María Yfeu era huir del entorno cantautor, lo cual por cierto ha conseguido. ‘lo que pasó’ es un tema más bien dream pop, ‘Cógelo fuerte’ contiene una caja de ritmos un tanto trip-hop, ‘C/Viejos’ despide el disco con piano, y luego está el título del tema ‘que te follen’. ¡Ahí sí que la entendemos! Más de todo esto último, por favor…

María Yfeu actúa el 15 de marzo en Madrid, el 22 de marzo en Barcelona y el 10 de abril en Sevilla. Detalles, aquí.