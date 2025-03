Paul Thin / Reboot

Paul Thin lo pasó mal de pequeño y de adolescente. ‘Reboot’ es una especie de venganza: el chico de gustos raros, haciendo de la rareza su virtud. Tras versionar a Bizarrap en la tele como los «featurings» del argentino apenas pueden, empaparse de Bo Burnham y Vangelis, y sacar un EP algo sobrevalorado por estos lares, Paul Thin publica ‘Reboot’, con una estética cyberpunk se desconoce si demodé o pionera. Un disco conceptual inspirado en un mundo distópico en el que se puede resucitar a las personas, insertando sus recuerdos en un chip. Los fallos y dilemas éticos que plantea el asunto le llevan a citar ‘Blade Runner’ como referencia.

La locura de géneros contenida en estos 40 minutos de disco trasciende lo musical, porque también hay voces en off en intros e interludios que se encargan de narraciones y subrayados, tocando lo cinematográfico y lo televisivo. ‘Reboot’ es a la vez un disco a la moda de 3 canciones en 1, en la estela de lo que han hecho a veces Lola Indigo y Bad Bunny, solo que también es una serie de Netflix que, como el artista pretendía, se imagina mientras se escucha, incluso sin necesidad de ver los lyric videos. Las canciones ya son bastante videoclips por sí mismas.

La sobreproducción está en ‘Reboot’ tan salida de madre que ni el propio Paul Thin sabe identificar el momento más loco del disco. Ha querido que sea ‘Quién’ porque representa el clímax, el momento de «reinicio» final. Sin embargo, diría que el momento más loco de todo esto es la parte central del álbum, esos 10 minutos en los que pasamos de oír campanas de iglesia (principio de ‘Descanso’) a drum&bass y guitarras eléctricas (final de ‘Descanso); de ahí al reggaeton (‘Volverás a llamar’), al jersey (aún ‘Volverás a llamar’); de ahí a la balada de ambient y trap (‘Reboot’); de ahí al flamenco (‘Mi corazón’) y a lo industrial (misma canción).

Cada préstamo musical parece esconder un motivo, y así a continuación ‘Fiebre del oro’ pasa de la balada al reggaeton para pasar del amor al sexo. Es solo que la experiencia auditiva a veces es un poco «too much». Sobre todo cuando después de tantísima intensidad vuelven los diálogos. Un error de primero de Bellas Artes es meter todo lo que conoces y se te ocurre en tu obra, no dejar fuera nada, y parece el caso.

En este mar de ideas abrumador, se agradecen canciones normales. Es el caso de ‘El diablo se viste de mí’, un electropop cinético influido por Vangelis, John Carpenter y The Weeknd, por suerte sin retraca final. Paul Thin reflexiona sobre los estragos de la fama y su identidad, y ya. Y sobre todo es el caso de ‘Luz’, la balada final de aceptación, tan necesaria como calentar después de una desquiciada sesión de spinning. Entre lo más loqui, los grandes growers son ‘No es la mía’, no por su inicio industrial, sino por la melancolía de su estribillo; y ‘Volverás a llamar’, no por frases como «los borrachos y los niños siempre dicen la verdad»… sino por la melancolía de su estribillo. Paul Thin sufrió bullying y ese trauma arrastrado se percibe en no pocos momentos del álbum, tanto en letras, como en tonos, en interpretación vocal y finalmente, en producción musical.

¿Es ‘Reboot’ arriesgadísimo o simplemente pretencioso? La línea que separa ambas cosas es muy fina. Personalmente, y ya que Paul Thin luce un ojo de cada color, como David Bowie, soy partidario de que antes de intentar una trilogía berlinesa, entregues un ‘Starman’ o un ‘Life on Mars’. ¿Se puede pintar un cuadro vanguardista antes de haber pintado algo que entiendan tus abuelos? Quizá sí, puede que esa concepción se haya quedado vieja. Hay artistas que están haciendo una carrera de éxito e incluso prestigio a costa de meter cosas a la fuerza donde no caben. Ahí tenéis a Lady Gaga.