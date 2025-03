Oracle Sisters / Divinations

Es mayo de 2023 y el trío parisino Oracle Sisters recorre Estados Unidos de gira. De hecho, en septiembre volverán a por más. Son largos trayectos «desde Virginia hasta Chicago, pasando por Kentucky». Este tour realizado a principios de aquel verano, y a finales de aquel verano explica por qué un grupo francés, fan de gente como Air, termina más empapado de sonido americano de lo esperado. Por qué tienen un tema llamado ‘Rodeo’ que suena a góspel, por qué nos hablan de pájaros y ríos en la campestre ‘Riverside’, por qué Fleet Foxes y Vampire Weekend parecen influencias determinadas en su carrera, cuando ellos nos hablan más bien de Talking Heads (palpable sobre todo en ‘Blue Left Hand’) o Richard Hawley.

También de Suicide, cuyo influjo lo escuchamos en el trepidante single ‘Alouette’, aquel tema que se definió como «un tren de alta velocidad» en sintonía con el ritmo de composición que el grupo tuvo que aplicar a principios de 2024, en una antigua casa de campo. En este tema «los piratas, los búhos y los artistas cantan por igual», con la esperanza de que el público se sume después, también.

Oracle Sisters es un grupo, por tanto, que no se apega a un estilo demasiado concreto. Sus escenarios son bucólicos, a veces marcados por una «slide guitar» (‘Shotguns’), otras por un teclado de corte infantil (‘Talk Is Cheap’). Lo que tienen en común siempre sus producciones es lo susurradas que se nos presentan, la delicadeza con que se tratan los instrumentos, el espacio que se les deja en la mezcla, la sutileza con que se introduce por ejemplo el saxo en ‘Riverside’ -tan marcada por sus arreglos acuosos- o sobre todo el final de ‘Moon on the Water’.

Otra característica de ‘Divinations’ es el modo en que se va introduciendo la voz de Julia Johansen. Lewis Lazar y Christopher Willatt pueden parecer los líderes de la banda, un poco al modo bicéfalo de Foxygen o Lemon Twigs, referencias para ellos. Al fin y al cabo, los chicos ya eran amigos de la infancia. Sin embargo, Johansen va pasando de corista a voz principal a medida que avanza la secuencia, obteniendo gran protagonismo en ‘Blue Left Hand’ y finalmente liderando la preciosa nana ‘Talk Is Cheap’.

Editado por su propio sello, Wizard Artists, ‘Divinations’ es un disco que puede gustar a aquellos que mantienen en un pedestal el catálogo de sellos como Elefant o añoran el sonido de La Buena Vida (‘Banshee’). Juré que no volvería a utilizar esta palabra, pero «indie», ese concepto totalmente en desuso, es una palabra que les sienta muy bien.

