Queralt Lahoz / 9: 30 PM

Ya a finales del año pasado, los conciertos de Queralt Lahoz eran una amalgama de estilos que incluía R&B, flamenco, reggaeton, dembow… No sabías qué podía ser lo siguiente. En Monkey Week parecía lucir en el típico momento «entre disco y disco»: cerrando una gira, pensando ya en abrir la siguiente, pues además acababa de salir uno de sus últimos singles. Pero no: su nuevo álbum ‘9: 30 PM’ es idéntica exhibición de géneros musicales que, viendo el vaso medio lleno, muestra su capacidad camaleónica; y viendo el vaso medio vacío, a veces deja cierto sabor a «mixtape».

Artistas tan asentadas como Mon Laferte y Nathy Peluso se han metido a realizar este tipo de discos-coctelera cuando ya tenían una personalidad ultra marcada, cuando todo el mundo sabía quiénes eran. Para Queralt Lahoz es un paso más arriesgado porque el gran público pudo perderse ‘Pureza‘ y además ya hace 4 años de aquel debut.

Quizá por eso aquí encontramos un tema llamado ‘QL’, es decir, «Queralt Lahoz», en el que se reivindica a sí misma: «No escuché a los necios / Ni a esas malas ratas / No cambio mi vida por una perfecta / Si es que eso existiera yo prefiero esta / Si no, ¿quién sería yo? / Seguramente no sería Queralt Lahoz». Y quizá por eso, también, las composiciones de este álbum son mejores cuanto más confesionales son, cuanto menos «random» suenan.

Tanto ‘YNEPN’ como ‘NTN’ están en la línea experimental de Rosalía, mientras la alegre ‘CORAZÓN’, dedicada a su madre, suena como una canción de lo antiguamente conocido como «fusión» (me refiero a Fuel Fadango). Todo le sale bastante bien a Queralt Lahoz: el bolero (‘VUELVES’), el dancehall (‘SANTA ROSA’), el hip hop bigger than life (‘LA FE’)… aunque a veces hay un exceso de clichés: «De los puñales siempre sale airosa / Toda esas putas se ponen celosas» es una rima en ‘FAVOROSA’.

Por eso cuando más exitoso es ‘9: 30 PM’, es cuando más desvela sobre Queralt Lahoz. De hecho, la idea tras el nombre del largo es representar «una autobiografía musicada» comenzando a dicha hora.

‘SETOLVIDA’, entre el flamenco y la distorsión electrónica, habla sobre la primera vez que sintió celos, y luce como una de las canciones más puras, aun en toda su toxicidad: «Me quemaba pensarte con otra / y me ardía no ser solo mía / tropezaba con mi sombra y no la reconocía». Y en verdad, el álbum despliega sus mayores bazas al principio y al final, en ambos casos bajo la producción de Marc Soto. ‘9: 30PM’ termina con la confesional, electrónica y desgarrada ‘ME DOLÍA IGUAL’; y empieza con ’19/17′, un tema casi de pop de cámara, con piano y cuerdas, dedicado a un padre que ya no está: «Tengo guardada tu última nota de voz / Como si supiera que no ibas a volver nunca». Con temas así, sí recordaremos quién es ‘QL’…