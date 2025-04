Sin previo aviso y sin que nadie lo esperara, Skrillex regresa con un trabajo que desafía la idea colectiva de lo que es un álbum. Compuesto por nada menos que 34 cortes y culminando tan solo a los 46 minutos, ‘F*CK U SKRILLEX YOU THINK UR ANYDY WARHOL BUT UR NOT!! <3’ fluye como lo haría un DJ set en un club nocturno, sin tiempos muertos y encadenando una pista con otra.

Skrillex, en su último disco con Atlantic Records, vuelve a zambullirse de lleno en el brostep que lo coronó como uno de los artistas más cotizados en la electrónica durante los primeros 2010s. Sin embargo, ninguno de sus proyectos de estudio se parecen lo más mínimo a este. ‘F*CK U SKRILLEX’ está realizado con más humor, ironía y autoconsciencia que nunca, y funciona principalmente como un escaparate de las habilidades del artista para montar una enorme fiesta en sus propios términos.

Cualquiera que haya presenciado un set de Skrillex en directo sabe que el californiano es un auténtico genio de la mesa de mezclas, y este proyecto, cargado de breaks y drops en cada uno de sus cortes, demuestra la cantidad de ideas brillantes que es capaz de producir en cuestión de segundos. Sin embargo, no se puede obviar que el contexto y formato en el que se presenta la música es clave a la hora de valorarla, y desgraciadamente, no puede decirse que «F*CK U SKRILLEX» sea un trabajo que consiga funcionar del todo como un álbum de estudio. Ofrece diversión y caos a raudales, pero la brevedad de las canciones con sus innumerables giros abruptos y cambios de ritmo acaban saturando y sobre-estimulando.

En cualquier caso, hay grandes momentos, especialmente los que ofrecen aquellos cortes que superan los dos minutos de duración, donde Skrillex se permite desarrollar mejor sus ideas, como en el adictivo e irresistible techno de ‘ZEET NOISE’ con Boys Noize y Dylan Brady, o en el combo ‘SAN DIEGO VIP’-‘VOLTAGE’ que induce al oyente en una especie de videojuego a lo Grand Theft Auto. También, muy en la línea de aquella estupenda banda sonora para ‘Spring Breakers’ junto a Cliff Martínez, se mueve la frenética ‘SPITFIRE’ o la colorida fusión de estilos con la que juega ‘MORJA KAIJU VIP’.

Dentro de la cohesión sonora que propone Skrillex, con una estética decididamente futurista y oscura, el álbum coquetea con sonidos caribeños como en el banger ‘KORABU’ o en la frustrantemente inacabada ‘WHILE YOU WERE SLEEPING VIP’.

‘F*CK U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT’ es una experiencia tan eufórica y divertida como confusa. Deja a uno deseando bailarlo de principio a fin dándolo todo en un festival a las 5 de la mañana, pero para escucharlo en la quietud de tu casa quizá sea necesario tener una aspirina a mano.