Vera Fauna / Dime dónde estamos

El camino hacia el nuevo disco de Vera Fauna no ha sido fácil. Casi se los lleva por delante. El grupo ha dejado las filas de Ernie Records, ha vivido cambios en lo personal y profesional, cosas que no son fáciles cuando no tienes un lugar acomodado en esta industria. El título ‘Dime dónde estamos’ es lo suficientemente ambiguo como para referirse a los distintos procesos que han experimentado tanto ellos como amigos y conocidos. Pero una parte de él se refiere sin duda a Vera Fauna en sí mismos.

Algunas de estas canciones hablan abiertamente del fracaso y de la incertidumbre. En ‘Dime dónde estamos’ se menciona «la sensación de no llegar a nada». ‘Un atraco’ se plantea como una salida para pagar deudas porque «la vida del artista no nos da más solución». El single ‘Tu voz’ habla de «cambiar de ciudad», de «no poderte quedar» y de «irte a lugares donde no caerte muerto».

- Publicidad -

En retrato de una generación con serias dificultades para pagar el alquiler, como ya se ha visto recientemente en discos tan variados como los de Biznaga, Carolina Durante, Zahara o Javiera Mena, Vera Fauna cuentan más o menos lo mismo solo que con unas influencias muy diferentes. En su caso les inspiran tanto bandas andaluzas a lo Pata Negra como anglosajonas en la estela de Parcels y Air. Y así, entregan un álbum muy bien amalgamado, bajo la producción de Raúl Pérez.

Las ambientaciones psicodélicas y veraniegas están muy conseguidas, dejando momentos tan bonitos como ‘Mi cabeza’ o ‘Me destruye’, con coros de Ángeles Toledano. Pero además hay que destacar el humor en las letras de Kike Suárez.

- Publicidad -

‘Un atraco’ rebusca monedas en un abrigo para poder comprar «un botellín». ‘No me digas la verdad’, uno de los singles principales gracias a la complicidad con Noni Meyers, reconoce, ridícula: «Me trabo cuando te hablo / He borrado ya siete audios / ¿Te parece normal?». Y ‘Tu voz’, otro de los sencillos principales, puede parecer triste dado que su estribillo es «echo de menos tu voz», pero hay algo reconfortante en melodía y producción. Incluso se puede bailar. Con la final ‘Como no te veo’, el largo termina sonando optimista después de todo. Su portada es azul, no negra.

La construcción de estribillos machacones, reconocibles, memorables es precisamente la gran baza de este disco que publica BMG. «Tú no me digas la verdad, ah-ah / Tú no me digas la verdad, ah-ah», «Vente solo si quieres / Yo no voy a buscarte» o «Todos me ven, pero nadie me está mirando / Todos me ven, pero nadie me está mirando» están consiguiendo que estemos ante un claro punto de inflexión en la carrera de Vera Fauna. Un grupo que puede describirse a través de sus influencias, de otros artistas sevillanos y de colegas, pero en el que el nivel compositivo empieza a ser notable.