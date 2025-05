Tennis / Face Down in the Garden

El dúo formado por Alaina Moore y Patrick Riley tiene todas las papeletas para convertirse en un grupo de culto en el futuro. Dentro de unos años no nos podremos creer que existiera algo tan guay como Tennis. Matrimonio en la vida real, nunca se han movido de la música que les interesa, jamás han cedido a una moda, nunca se han dejado pervertir por el mercado, y encima ahora anuncian su retirada porque -aseguran- ya han dicho todo lo que tenían que decir como músicos.

Dentro de unos años, alguien los descubrirá en el TikTok absurdo que haya en el futuro, y no entenderá por qué no tuvieron más reconocimiento en su momento. Lo que otras veces nos hemos preguntado acerca de gente como Aztec Camera o Décima Víctima. La realidad de hoy, en cambio, es que en un mundo saturado de novedades musicales, igual sí es cierto que Tennis han dicho todo lo que tenían que decir. Como casi todos los grupos que llegan a un 7º disco. De alguna manera, quienes aseguren que merecían más reconocimiento tendrán razón, sobre todo por su autenticidad; y quienes piensen ahora que «se acabó lo que se daba», pues también.

- Publicidad -

‘Face Down in the Garden’ reincide en el mundo onírico que Tennis llevan explorando desde su debut ‘Cape Dory’: la melodía a lo Carpenters de ‘At the Apartment’; el registro más agudo y aniñado de Alaina Moore en ‘Sister’; los teclados mágicos, los susurros y jadeos de ‘Weight of Desire’; las percusiones tan chulas de ‘At the Wedding’; esos punteos de guitarra que son puro indie pop…

Uno solo puede rendirse ante esa escena del matrimonio «en el apartamento», tirados en el suelo, diseccionando cada sonido de algún viejo 45 pulgadas» que imaginamos cuál puede ser. Ante esas solteras que se preguntan dónde estarán dentro de unos años «en una boda». Especialmente conseguida es la progresión de ‘Weight of Desire’, chulísima, hipnotizante, una de sus mejores composiciones casi 15 años después de su debut, sobre todo desde la entrada de la batería tras el primer minuto.

- Publicidad -

El álbum de 9 tímidas pistas y 29 minutos no presenta tan notables desarrollos a la altura de ‘Through the Mirror’ y ‘I Can Only Describe You’. Para entonces es evidente que Tennis sí necesitan algún tipo de reciclaje, acaso el que se les ocurra tras unos años de descanso.

Sin embargo, remontan en sus dos últimas pistas gracias a ‘12 Blown Tires‘, enrevesada como los mejores Beach House, a quienes recuerda en su característica distorsión de guitarras; y al pseudo-instrumental de ‘In Love (Release the Doves)’. No tiene nada de anecdótico, no es un skip, es fantasmagórica, deja ganas de más: épica sin sonar desesperada. Otra de las diversas joyas perdidas que nos deja la carrera de Tennis.