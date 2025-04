Tennis se separan tras «decir todo lo que queríamos decir»

Tennis han anunciado un «parón indefinido» que llegará tras la salida de su próximo disco, ‘Face Down In The Garden’, disponible el próximo 25 de abril. El anuncio llega el mismo día que el lanzamiento de su nuevo single, ’12 Blown Tires’.

El dúo describe la creación de esta canción como «destilar los últimos 15 años en cuatro minutos de música»: «Se sentía como el final de algo, aunque no estaba sguro de qué», cuenta Alaina. «Después de terminar ‘Face Down in the Garden’, quedó claro que habíamos dicho todo lo que queríamos dicho y que habíamos conseguido todo lo que queríamos conseguir con nuestra banda», se lee en el comunicado, que se puede leer al completo en la descripción del nuevo videoclip.

«Este será nuestro último disco, al menos en esta configuración como Tennis. Estamos listos para perseguir otros proyectos creativos y para hacer espacio en nuestras vidas para cosas nuevas», anuncian, antes de aclarar que su actividad como Tennis terminará después de su próxima gira norteamericana.

‘Face Down In The Garden’ será el séptimo disco de Tennis, que comenzaron su carrera discográfica en 2011 con ‘Cape Dory’. Desde entonces, han lanzado cinco trabajos más: ‘Young and Old’ (2012), ‘Ritual in Repeat’ (2014), ‘Yours Conditionally’ (2017), ‘Swimmer’ (2020) y ‘Pollen’, en 2023.