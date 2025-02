Tennis anuncian 7º disco con su portada más Tennis

Entre las novedades de la semana en la playlist «Ready for the Weekend» has podido escuchar un nuevo single de Tennis, ‘Weight of Desire’, una balada situada a medio camino entre su estilo inconfundible y melódico, el dream-pop, la brillantina ochentera y las percusiones de Peter Gabriel.

Es un tema oscuro este ‘Weight of Desire’, como oscuro será el próximo álbum de Tennis, que se acaba de anunciar. En ‘Face Down in the Garden’, el matrimonio compuesto por Alaina Moore y Patrick Riley se aleja del mundo real y mira «al abismo».

‘Face Down in the Garden’, que sale el 25 de abril, está inspirado en una serie de crisis que han vivido los miembros de Tennis en los últimos años. Por ejemplo, a Alaina se le ha diagnosticado una enfermedad crónica. Y ambos sufrieron un intento de robo durante una travesía en el mar. Estas vivencias hicieron que Tennis se sintieran «desconectados del mundo», y la respuesta de Alaina fue «sumergirme en mis recuerdos». Este será el tracklist de 9 pistas:

1.- At the Apartment

2.- Weight of Desire

3.- At the Wedding

4.- Always the Same

5.- Sister

6.- Through the Mirror

7.- I Can Only Describe You

8.- 12 Blown Tires

9.- In Love (Release the Doves)

‘Face Down in the Garden’ es el primer álbum de Tennis en 3 años. El último, ‘Pollen‘, se lanzó en 2023. El anterior, ‘Swimmer‘ (2020), dio algunos de sus hits más sólidos en las plataformas de streaming, como ‘Runner’ o ‘I’ll Haunt You’. Eso sí, su mayor éxito sigue siendo ‘Origins’, de 2013.