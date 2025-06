These New Puritans / Crooked Wing

Entre los «veranos» que han de suceder a ‘brat‘ (2024) este año, el de These New Puritans. Al menos, según Charli xcx, que incluyó al dúo de los gemelos Jack y George Barnett en su lista de sucesores durante su segundo show en Coachella del pasado mes de abril, junto a nombres tan dispares como Rosalía, PinkPantheress o Ari Aster. Y eso que These New Puritans ya no son el «hype» que fueron en la época de ‘Hidden‘ (2010), su innovador segundo disco.

En ‘Crooked Wing’, su quinto largo y el primero desde 2019, These New Puritans siguen yendo por libre, muy lejos de los ecos post-punk de su debut (su nombre se inspira en el título de una canción de The Fall), y profundizan en sus influencias minimalistas y neoclásicas. Aunque el material de ‘Crooked Wing’ remite al de obras previas de TNP (‘A Season in Hell’ es hermana de ‘We Want War’; ‘Bells’ recuerda a Steve Reich tanto como ‘Organ Eternal’), ‘Crooked Wing’ vuelve a ser un disco único en la discografía del grupo inglés.

- Publicidad -

Este disco llamado «Ala torcida» que habla de ríos, mares, cavernas oscuras, campos de nieve y pasajes subterráneos, también es una exploración de diversas dicotomías como lo ancestral y lo industrial, lo sacro y lo profano, o lo natural y lo terrenal. Por cada mención a «cielos de cristal», sigue otra a «regaliz y violencia».

Esta estado entre dos mundos se refleja en lo musical, pues ‘Crooked Wing’ alterna pasajes y texturas celestiales con otras que llevan a la amenazante realidad. El sueño de ‘Bells’, mecido con el sonido de campanas y vibráfonos, pasa a la rítmica industrial de ‘A Season in Hell’, que incluye dos órganos y, según Jack, «doscientas percusiones». En medio de estos dos mundos, Caroline Polachek canta a dueto con Jack la preciosa ‘Industrial Love Song’, una canción sobre dos grúas enamoradas en una obra.

- Publicidad -

La emoción de ‘Crooked Wing’ es fría y austera como una misa. De hecho, en el álbum se tocan órganos de iglesia y se incluyen grabaciones de campo de iglesias griegas. La idea parece ser la de unir tradición y futuro en una obra que suena a la vez ancestral y moderna. ‘Crooked Wing’ es un disco de pop que parte del minimalismo y, a la vez, es un disco tremendamente inglés, que solo podría haber hecho este grupo de esta forma.

Sin embargo, la riqueza melódica e instrumental de ‘Crooked Wing’ deja momentos sobrecogedores como ‘I’m Already Here’, una canción sobre alguien perdido, al que el narrador espera. Una nana al vibráfono que se convierte en ensoñación épica con la ayuda de cuerdas, órganos y la voz de Polachek, que recorre el centro del disco como un hada que nos guía por un lugar oscuro.

Enmarca la obra la angelical voz de un niño del Southend Boys Choir, que parece simbolizar un retorno a la pureza de un mundo ya muy lejano. Antes del cierre, el antepenúltimo corte, ‘Goodnight’, añade una capa de noir jazz al conjunto, pero de la oscuridad emergen voces alienígenas que nos recuerdan que seguimos en algún lugar entre el pasado y el futuro.