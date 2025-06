Benson Boone / American Heart

Dependiendo de dónde mires, ahora mismo Benson Boone puede ser una nueva estrella o un nuevo saco de boxeo. O quizás las dos cosas. Su ascenso ha venido acompañado de críticas por asuntos de todo tipo; sin ir más lejos, la última polémica es que está haciendo queerbaiting por sexualizar su culo. Frente a esto, tocar el césped sería mi recomendación personal, pero es innegable que Boone despierta pasiones y, a la vez, bastante rechazo.

Salvando las distancias, me recuerda un poco al que despierta gente como Paul Thin, quizás por la intensidad, la ambición, por esa sensación de «intentarlo demasiado» que pueden desprender, por tener grandes nombres como referentes y, sí, también porque el resultado no suele corresponderse del todo con esas referencias (pese a que, cuando aciertan, aciertan a lo grande). El estadounidense ha dicho por ejemplo que este disco era “muy Bruce Springsteen”, y, aunque entiendo el punto en sus mejores momentos, ya adelanto que a muchos fans de Springsteen no les va a gustar este disco. Pero en absoluto es un mal disco o merecedor de los comentarios exagerados que se están leyendo estos días, en una retroalimentación de medios que también se cebó con los recomendables trabajos recientes de Miley y Halsey.

Para muestra, un botón: ‘American Heart’ empieza con un temazo como es ‘Sorry I’m Here For Someone Else’, en un registro que beneficia mucho más a Benson que el de ‘Beautiful Things’ (no es para mí, sorry, y de hecho ‘Reminds Me of You’ me resulta de los puntos flojos de este disco por parecerse tanto a ese hit). Cuanto más se acerca a Harry Styles o Alfie Templeman (incluso Paolo Nutini asoma) mejores resultan estos temas, que en cierta manera recuerdan además a Mika, también por su estética.

‘Man In Me’ o ‘Mystical Magical’ también funcionan muy bien, esta última pese a que no puedes evitar pensar que fusila un poco ‘Physical‘ (la de Olivia, no la de Dua). Y el cierre con ‘Young American Heart’ es redondo.

Pero el gran temazo de este disco, y quizás la mejor canción de Benson Boone hasta el momento, es ‘Mr. Electric Blue’, con un gran videoclip que cuenta con su dedicatoria a haters y su punto de autoparodia, y que, en estructura y ganchos, nos trae a la cabeza también a Chappell Roan (otra que despierta filias y fobias), y que trae hasta vocoder al final. El punto sexual que hay de forma socarrona en este videoclip (responsable de la crítica con la que abríamos la reseña) sí que está de manera más decidida en ‘I Wanna Be The One You Call’, donde destacan especialmente el estribillo y el outro, y que debería despejar cualquier duda sobre si Benson está cerca de Ed Sheeran.

Para armar todo esto, Boone no añade a nadie en la producción respecto a su debut, y el resultado, sin embargo, y sin ser uno de los discos del año, es bastante mejor. Así, repiten Evan Blair, Jason Evigan, Malay y Jason Suwito, gente que ha trabajado para nombres tan distintos como Frank Ocean, Dua Lipa o Imagine Dragons. Es también digno de mencionar que solo aparezcan ellos en los créditos, y que el cantante de Monroe no se ponga a sí mismo como productor, cuando estamos acostumbrados a que muchos cambien un sinte (o ni eso) y lo hagan.

En cualquier caso, y como en su anterior trabajo, vuelven a aparecer las baladas, pero aquí con menos peso, y con la que quizás es la mejor de las que ha hecho hasta ahora, ‘Momma Song’, en la que reflexiona sobre el paso del tiempo, los sacrificios de su madre y la influencia que ésta ha tenido en él. Boone, además, la hace extensible a otra figura que te criase o a quien hayas tenido como referente, consciente de que quizás otras personas tienen una historia de infancia menos feliz.

En definitiva, ‘American Heart’ no inventa nada, pero supone un paso adelante respecto a su anterior disco, y una colección de canciones bastante apañadas en las que Benson Boone demuestra lo bien que se le da este estilo. Y es que, aunque es cierto que la vara de medir el show de artistas pop masculinos está baja, al ver directos de Boone queda claro que sabrá defenderlas con energía y baile bastante mejor que otros compañeros.