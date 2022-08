Muere Olivia Newton-John a los 73 años

Olivia Newton-John ha muerto a los 73 años tras una larga batalla contra el cáncer de mama. Su marido, John Easterling, ha comunicado la noticia a través de la cuenta de Instagram de la cantante y actriz británica. «Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil».

El comunicado recuerda que Olivia ha sido un «símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama», y que «su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer». La familia pide que, en lugar de flores, se hagan donaciones en su memoria a dicha Fundación.

- Publicidad -

Newton-John fue uno de los mayores iconos pop de finales de los 70 y principios de los 80 tras protagonizar ‘Grease’ junto a John Travolta y cantar canciones recordadas por múltiples generaciones como ‘You’re the One that I Want’, ‘Summer Nights’ o ‘Hopelessly Devoted to You’. La banda sonora de ‘Grease’ es una de las más vendidas de todos los tiempos. En el cine, Newton-John también triunfó con ‘Xanadu’, de 1980 y de la que se extrajeron canciones igualmente icónicas como ‘Magic’ o la propia ‘Xanadu’.

El propio Travolta ha despedido a Newton-John en redes: «Queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Nos volveremos a ver. Soy tuyo desde el primer momento en que te vi. Tu Danny. Tu John».

- Publicidad -

Por supuesto, Newton-John también fue conocida por su carrera musical, siendo ‘Physical’ su canción insignia. Estrenada en 1981, es una de las canciones más emblemáticas de toda la década de los años 80 y su influencia se ha hecho notar recientemente en el single de Dua Lipa de igual título. ‘Physical’, el álbum que contenía dicho single, se convirtió en el más exitoso de su carrera, y puso de moda el atuendo de fitness en el que después se inspirarían Madonna o Kylie. No tan recordado es el dato que ‘Physical’ fue un álbum visual: todas las pistas obtuvieron su propio videoclip.

La carrera musical de Olivia empezó mucho antes, a finales de los 60, hasta el punto que cuesta creer que ‘Physical’ fue su álbum número 11. Sin embargo, no fue hasta 1971 cuando obtuvo su primer éxito internacional gracias a ‘If Not for You’, una canción escrita por Bob Dylan y grabada previamente por George Harrison de los Beatles. En 1974 se superó con ‘I Honestly Love You’, que fue número 1 global y le valió varios Grammys, entre ellos el de Grabación del año.

- Publicidad -

Otro dato fascinante sobre Olivia: la artista representó a Reino Unido en Eurovisión en el año 1974, el mismo en que ABBA ganaron con ‘Waterloo’. La artista presentó ‘Long Live Love’, una canción que no le gustaba, pero que le hizo quedar cuarta en el certamen.