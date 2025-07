SAIKO / Natsukashii Yoru

17 discos de platino y 3 de oro después, el granadino SAIKO publica un nuevo álbum en el que quiere despojarse del personaje y mostrarnos al ser humano detrás del artista. El nombre ‘Natsukashii Yoru’ hace referencia al concepto “nostalgia nocturna” en japonés, y lo primero que confiesa Miguel Cantos es que la «puta fama» no le ha dado la felicidad. Ese es el mensaje detrás de ‘SÍ, QUIERO’, el primer tema, en el que anhela el amor por encima del dinero, porque nunca se ha sentido «tan solo» como actuando delante de «20.000 personas».

Quejarse de la fama, pero desde una canción de aspiraciones masivas, no desde un retiro, es en primer lugar una contradicción y, en último, un aburrido cliché después de décadas de rap y rock’n’roll. Él canta «Sabes que esto no es una canción, no quiero que se haga viral ni que hagan un trend en TikTok» pero no te lo crees, porque la canción no está en un whatsapp de voz, sino en el mercado. Lo bueno de ‘SÍ, QUIERO’ en verdad es que en el último minuto pasa del trap hacia el bolero, anticipo de un álbum de gran «flow», que esconde varias sorpresas.

Como le pasó a Bad Bunny con su disco anterior, el público se ha lanzado directo al reggaeton de ‘WEKEWEKE’, que parece que será el sucesor del hit actual de SAIKO. Me refiero a ‘LOKENECESITAS’, una divertidilla colaboración de intercambio cultural con Omar Courtz, que desde el top 10 español, planea como una de las claras canciones del verano. «Yo soy de España, pero es que la tengo bellaquita», dice con cierta gracia.

Hay mejores cosas en el álbum. ‘BRUJERIASss’, con la co-producción de Sky, Taiko y ULI, contiene toda la magia que anuncia su título. Judeline sonaría maravillosa como hipotética invitada, pues también tiene un tema más o menos homónimo, lo que nos lleva a las acertadas colaboraciones femeninas de Leire Martínez y Ángeles Toledano.

La ex cantante de La Oreja de Van Gogh, muy crecida como solista tras el impacto mediático de ‘Mi nombre‘, convence en un registro mucho más oscuro en un tema post-ruptura que no se llama sino ‘MARIPOSAS’. Mejor todavía es el añadido flamenco de Toledano en un tema tan gitano que se llama ‘TUSACAI’. No hay que olvidar que SAIKO es de Granada y el guiño encaja muy bien en un álbum que logra sonar cohesivo pese a su diversidad, seguramente por haber sido desarrollado por un número limitado de manos amigas.

Y es que también fluyen los momentos más afrobeat y dembow, como ‘ZENDAYA’ o el nuevo homenaje a Bad Gyal que es ‘SAN JUAN’. Si SAIKO ya tenía una canción colaborativa llamada ‘BADGYAL’, pues ahora tiene esta que cita ‘Fiebre’ y se parece a ‘Fiebre’.

Entre temas un tanto más «creepy», como ‘MIAMI 22’ («aunque tú me digas que no, yo sé que sí»); o más genéricos, como ‘TE ENCONTRÉ’ con Yapi, hay que destacar también cuánto funcionan a SAIKO las baladas, porque son esas las canciones que terminan de consolidar a una superestrella en el pop, así en general. ‘RECUERDOS SONOROS’, mitad electrónica, mitad orquestada, que aparece tras un audio cumpleañero, y la mexicana ‘NOSTALGIA’ sí contienen todo esa pasión que prometía el álbum.